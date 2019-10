El FC Barcelona destitueix a Valdés com a entrenador del juvenils A

El FC Barcelona ha fet oficial la destitució de Victor Valdés com entrenador de l'equip del Juvenil A.





Així ho ha informat el club en un comunicat on ha detallat que l'exjugador deixa de pertànyer al club blaugrana.





El Barça ha revelat que de moment, el fins ara entrenador del Juvenil B, Franc Artiga, passa a encarregar-se de les mateixes tasques al Juvenil A. Artiga és també entrenador a la Masia des del 2010.





Després que el club apartés Valdés de l'últim partit de lliga, la victòria al camp del Nàstic de Tarragona per 1-2 de dissabte passat, aquest 7 d'octubre s'ha confirmat el cessament de qui va ser un dels millors porters de la història del club.





Valdés deixa el Juvenil A en segona posició de la Divisió d'Honor Grup 3 amb 15 punts sumats en cinc jornades --4 victòries i 1 empat-- i igualat amb el líder, el Saragossa.





En la fase de grups de la UEFA Youth League, la Lliga de Campions Juvenil, va sumar dues derrotes en els dos primers duels contra el Borussia Dortmund (2-1) i Inter de Milà (0-3).





MOTIUS





Entre els motius de l'acomiadament, figuren les diferències amb Patrick Kluivert, abans company d'equip i ara el seu superior.





El 19 de juliol Valdés va arribar al juvenil com a entrenador per fer d'aquest equip un grup de futbol d'atac i dinàmic i des de llavors va realitzar canvis en els horaris dels entrenaments, el que també va provocar queixes entre els pares, i ha protagonitzat desencontres amb la premsa, com quan va protestar per no tenir taula i cadira per parlar davant dels periodistes i haver de fer-ho de peu davant el micro, que és el que fan molts entrenadors.





L'exporter, a més, volia entrenar i jugar més en el nou estadi Johan Cruyff, però des del club li recordaven els calendaris del Barça B i el Femení, que també disputen els partits en aquest estadi.





D'aquesta manera, l'aposta personal de Josep Maria Bartomeu per Valdés no ha quallat i han decidit rescindir el contracte.