¿Infància productiva?

Els que estan en contacte amb la infància hauran escoltat més d'una vegada a algun nen queixar-se que "no tinc cap dia lliure". Òbviament fa referència a les tardes, quan surten de l'escola. "Cada dia tinc alguna cosa", es lamenten, tot i que aquest "alguna cosa" pugui ser una activitat esportiva de la seva elecció i grat.





Aquestes activitats se solen englobar sota l'epígraf de "extraescolars", cosa que té molt sentit quan es tracta d'activitats que es realitzen a l'escola fora de l'horari escolar. Tradicionalment es feien a la tarda, i des de ja fa un temps es poden fer a la llarga pausa del migdia. Amb aquesta modalitat s'aconsegueix potser alliberar alguna tarda de l'infant, i alhora que estigui ocupat durant l'anomenat "pati del menjador", en què tenen "molt" temps lliure.





Al prefix "extra" caldria prendre-ho en la seva literalitat, perquè denota que es tracta d'un plus, d'un suplement o complement de l'activitat fonamental, que és l'escolar. Això és una cosa que, des de la perspectiva de l'adult, dels pares, sembla obviar o donar-se per fet, com si passar tot el matí i part de la tarda a l'escola no fos gran cosa.





Una altra frase que se sol escoltar, aquesta vegada en boca dels pares i dels adults, és que els nens "sempre estan pensant a jugar". I no els falta raó, però la qüestió està en la interpretació que es faci d'això. Sovint s'entén aquest desig persistent de jugar com un obstacle perquè el nen se centri i es concentri en les seves obligacions i "extra" obligacions, en les seves ocupacions. S'interpreta com una insistència porfidiosa i pesada, gairebé com una distorsió de com hauria de ser el nen o la nena, que afecta la seva capacitat productiva. El que per a l'adult és una obvietat -que el nen ha de deixar de jugar per fer les seves tasques i activitats- per al nen és una renúncia important i costosa.





El joc i el jugar estan integrats en la vida del nen, també a l'escola i en les activitats extraescolars, com no pot ser d'una altra manera. També s'inclouen Les colònies estan incloses dins de l'escolaritat, com un temps de convivència, de vinculació i de joc que afavoreix els processos escolars a tot nivell, cosa que no sempre és compresa i recolzada pels pares, ni per alguns nens. Llavors, de què es queixen els nens?





De la frase "no tinc ni una tarda lliure" caldrà escoltar i donar-li pes al terme "lliure", que és on radica la qüestió. Lliure de compromís i obligació, encara que aquesta sigui l'esport o l'activitat que li agradi. Lliure d'elecció, de poder fer o jugar al que en aquell moment els vingui de gust, al que prefereixin. Lliure d'haver de fer un joc productiu, per ser un jugar per jugar, pel pur plaer. Lliure d'horaris, d'haver de tornar a sortir de casa.





Aquesta llibertat sempre serà limitada; probablement no podrà jugar amb amics, potser tampoc amb els pares. Segons edats i en funció del criteri i del control dels seus pares, es corre el risc que es converteixi en una tarda de pantalles: de la TV a la tauleta, de la videoconsola a l'ordinador. Potser una part de l'anuència i de la permissivitat d'alguns pares respecte als jocs digitals i a les xarxes socials provingui de la idea que el nen o la nena estan aprenent a manejar la tecnologia, que té un objectiu productiu. Aquestes pantalles són un seriós competidor per al que gairebé podríem denominar "jocs off-line". Cal sortir de la pantalla - no quedar atrapat en ella- per poder jugar a aquestes altres coses, més lligades als recursos imaginatius i desideratius de cada nen, a la seva creativitat, als seus processos simbòlics. Un jugar que té els seus moments de no saber a què, els seus moments d'avorriment -cosa que no passa amb els dispositius electrònics- però que són els que donen pas a l'elecció i a la inventiva, que requereixen del nen una posició activa i creativa. Un joc i un jugar que és lliure i personal, i un recurs per a suportar les seves altres ocupacions.