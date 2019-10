Experts adverteixen que la vista cansada no es pot prevenir

La presbícia no es pot prevenir, al contrari del que es pensa, ja que és un procés natural associat a l'envelliment de l'organisme, de manera que la creença que es pot frenar l'avanç dels símptomes retardant el moment de començar a utilitzar ulleres és un mite, segons els experts, ja que el seu ús no altera el procés natural d'envelliment del cristal·lí.













La presbícia o vista cansada és un problema molt comú entre la població a partir dels 40 anys i, a més, la seva incidència augmenta amb l'edat. Tal com el defineix la Societat Espanyola d'Oftalmologia, es tracta d'una pèrdua de la capacitat d'enfocar objectes propers i es desenvolupa com a resultat de l'envelliment del cristal·lí, que és la lent natural de l'ull.





En l'avantsala del Dia Mundial de la Visió, que se celebra aquest dijous, el metge de Cinfa, el doctor Julio Maset, comenta que "a partir dels 45 anys, al voltant de la meitat de les persones presenten presbícia". Tot i això, afegeix que "l'aparició d'aquest problema visual no equival a renunciar a veure de ben a prop o a perdre qualitat de vida. Hem d'estar atents als símptomes que manifesta per tractar-lo de manera que la nostra vida diària no s'alteri o ho faci mínimament".





Els senyals més habituals de l'aparició de la presbícia són la dificultat per distingir lletres petites, la necessitat d'allunyar el text que estem llegint, la sensació que les lletres es veuen borroses o es mouen com si ballessin, mal de cap i fatiga visual en acabar la jornada.





Com explica l'expert de Cinfa, "la dificultat per enfocar de prop pot convertir-se en una veritable limitació quotidiana si no s'aborda: podem tenir problemes per llegir des del prospecte d'un medicament al tiquet de compra o, més encara per la manca de contrast o els missatges del mòbil".





Un cop apareix el problema de la vista cansada, les solucions són molt diverses, i van des de correcció òptica amb ulleres o lents de contacte fins cirurgies per implantar lents o modelar la forma de la còrnia.





"Si es rep a temps el tractament adequat, s'aconseguirà mantenir la qualitat de visió. Per aquest motiu, és fonamental revisar periòdicament la vista partir dels 40 anys, especialment si es dediquen llargues jornades a llegir o a treballar a l'ordinador, ja que això pot contribuir a un desenvolupament més d'hora de la presbícia ", conclou el doctor Maset.





SÍMPTOMES





Per això, Maset dóna una sèrie de claus per detectar i tractar aquest problema de la visió. En primer lloc, mantenir-se alerta davant l'aparició de qualsevol símptoma. És a dir, les dificultats per veure imatges pròximes o per llegir, així com el cansament visual o els mals de cap després de realitzar tasques prolongades de visió propera poden ser símptomes de presbícia.





També recomana adoptar bons hàbits a l'hora de treballar amb l'ordinador, recordant que és normal sentir cansament ocular, per a la qual cosa recomana fer descansos visuals cada vint minuts, fixar-se en aspectes com la brillantor, la posició de la pantalla i la distància de lectura , ampliar la mida de lletra de la pantalla i mantenir una bona lubricació de la superfície ocular, recorrent a solucions de llàgrima artificial.





Altres consells són utilitzar la correcció òptica adequada, acudir a l'oftalmòleg de tant en tant (sobretot a partir dels 40), i informar-se correctament en cas d'optar per una operació.