La jutge ordena a Mossos lliurar una nena d'Uruguai al seu pare de Vielha

El Jutjat d'Instància i Instrucció 1 de Vielha e Mijaran (Lleida) ha acordat instar els Mossos d'Esquadra perquè, acompanyats de psicòlegs del cos policial, lliurin la custòdia d'una nena uruguaiana al seu pare, resident al municipi lleidatà, en el moment en què la mare o una altra persona abandoni el Consolat amb la menor.









El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat en un comunicat que la Fiscalia va presentar un recurs per sol·licitar l'execució de la sentència per la que s'havia de fer el canvi de custòdia.





El lliurament de la menor s'hauria d'haver dut a terme el divendres al Consolat d'Uruguai i, malgrat que tant la mare, la menor i el pare es van presentar a la seu de la institució, el lliurament no es va poder realitzar "després la negativa del cònsol a complir amb l'ordre judicial", segons el TSJC.





La jutge, un cop va tenir coneixement de la situació, va acordar nova data i lloc per dur a terme el lliurament de la menor, però el Ministeri Públic va sol·licitar en el seu recurs que la intervenció policial no fos només de custòdia, sinó d'execució de la sentència.





La mare va denunciar el pare per presumptes maltractaments i abusos sexuals a la menor -encara que finalment la demanda va quedar arxivada- i es va quedar amb la nena al país llatinoamericà, de manera que el pare la va denunciar per sostracció de la menor.





Després del judici per la custòdia, la sentència va establir que s'havia de lliurar al pare, i estava previst que la mare deixés la menor al Consolat uruguaià a Barcelona perquè ell la recollís.





La Secció de Dret Matrimonial i de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) ha mostrat aquest dilluns en un comunicat la seva preocupació per la "situació física i emocional de la menor que es troba a les dependències del Consolat de la República d'Uruguai des del divendres 4 d'octubre de 2019 a les 10 hores".





Ha demanat als poders públics espanyols i uruguaians "trobar una solució ràpida i d'acord amb la legalitat a la situació creada per la negativa del Consolat de la República de l'Uruguai a Barcelona de lliurar la menor al pare".





El sindicat CCOO ha donat suport aquest dilluns en un comunicat una concentració a favor de la mare de la menor davant el Consolat i ha considerat que es tracta d'un cas en què la justícia "sense cap visió de gènere revictimiza a una dona que ha patit violència masclista" .





El Jutjat de Vielha sentenciar lliurar la custòdia al pare i el lliurament d'aquesta per part de la mare, tal com van recomanar nou professionals independents per al "millor desenvolupament emocional de la menor", segons el TSJC.





Segons la sentència per la custòdia, en el judici els psicòlegs van descriure la dona com "algú que interfereix en el vincle amb el pare, amb una pràctica nociva" per la seva filla, amb personalitat paranoide i baixa escala de sinceritat, mentre que del pare van destacar que estava angoixat per la situació i preparat per a la pràctica de la paternitat.





El jutge va fallar que el pare tindria la guarda i custòdia de la menor i es va acordar la trobada al Consolat uruguaià a Barcelona, al que el Ministeri d'Exteriors de l'Uruguai va respondre en un comunicat el dijous que el paper que se li atorgava no era "d'acord amb el Dret Internacional", esmentant la inviolabilitat dels locals consulars.