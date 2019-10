El PP renova el 24% dels seus caps de llista al Congrés

El PP que dirigeix Pablo Casado ha decidit renovar el 23,5% de les seves 51 caps de llista al Congrés per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre. Els canvis es produeixen en una dotzena de províncies: Àlaba, Almeria, Conca, Girona, Guadalajara Huelva, Jaén, Lleó, Pontevedra, Segòvia, Valladolid i Zamora.









El Comitè Electoral Nacional del PP que presideix la valenciana Belén Hoyo ha estat reunit gairebé tot el dia per donar el vistiplau a les candidatures que el partit presentarà als comicis de novembre. Aquest dilluns acaba el termini legal de què disposen els partits per registrar candidatures.





Al marge de la renovació pràcticament d'un de cada quatre número 1 al Congrés, la candidatura amb més modificacions és la madrilenya, atès que Casado ha incorporat a l'exministra Ana Pastor com a número dos, desplaçant d'aquesta manera a Adolfo Suárez a l tercer lloc . En el lloc quart i cinquè entren altres dues exministres, Isabel García Tejerina i Elvira Rodríguez, amb les que Casado vol posar en valor la "gestió" que van realitzar en els governs de José María Aznar i Mariano Rajoy en un moment de possible crisi.





GALÍCIA I CASTELLA I LLEÓ





Amb el pas de Pastor a la llista de Madrid, el PP s'ha vist obligat a modificar també la llista de Pontevedra que a l'abril va encapçalar l'exministra de Foment. Al final aquest lloc ha recaigut en María Ramallo, alcaldessa de Marín.





El mateix passa amb García Tejerina, atès que va ser número u del PP per Valladolid fa sis mesos i amb el seu pas a la llista madrilenya seu lloc serà ocupat per l'alcalde de Villalón, José Ángel Alonso.





A Castella i Lleó el canvi afecta també la província de Zamora després de la marxa d'Isabel Blanco -va ser el cap de cartell el 28 d'abril- al Govern autonòmic que lidera Alfonso Fernández Mañueco. El número u al Congrés per aquesta província serà Elvira Velasco.





Encara que aquestes setmanes s'havia apuntat a la possibilitat que l'excoordinador general del PP i expresident de la diputació de Zamora, Fernando Martínez-Maillo pogués tornar al Congrés per aquesta circumscripció, al final Casado ha decidit mantenir-lo com a cap de cartell al Senat.





A Segòvia també hi ha canvi, atès que Gènova ha apostat al final per Jesús Joan Baptista, desplaçant al segon lloc a Beatriz Escudero, que va ser número u a l'abril. Casado ha renovat també el cartell de Lleó amb José Miguel González Robles, que substitueix Carmen González Guinda.





PAÍS BASC, ANDALUSIA I CASTELLA-LA MANXA





En el cas d'Àlaba, la llista l'encapçalarà Mari Mar Blanco, germana del regidor d'Ermua assassinat per ETA. En les generals d'abril va ser en el lloc novè de la llista madrilenya i ara substituirà Javier Maroto, que no va treure escó per aquesta província i va ser designat senador autonòmic per Castella i Lleó.





A Andalusia, hi ha canvis a Huelva, Jaén i Almeria. A la primera no serà Juan José Cortés, el pare de la petita Mari Luz assassinada el 2008, el que lideri la llista al Congrés sinó que encapçalarà la candidatura del partit Senat. El número u al Congrés serà el Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera.





A Almeria, Javier Aureliano García -recentment nomenat president de la Diputació- va encapçalar la llista per Almeria a l'abril i ara ha estat substituït per Miguel Ángel Castellón, exregidor d'Urbanisme de la ciutat. També hi ha canvi a Jaén, ja que Juan Diego Requena, portaveu provincial substitueix a Maria Luisa del Moral.





En el cas de Castella-la Manxa, és Beatriz Jiménez Linuesa la qual substitueix l'exministre de Justícia Rafael Catalá com a cap de llista del PP al Congrés per la província de Conca. Catalá va renunciar fa mesos al seu escó però manté un càrrec en el partit com a secretari d'Interior i Justícia.





També hi ha canvi a Guadalajara, atès que no serà cap de llista Silvia Valmaña sinó l'exconseller de Castella-la Manxa José Ignacio Echániz, que en les passades eleccions va concórrer en el lloc vuitè de la candidatura madrilenya a Congrés.





GIRONA





La direcció nacional del PP ha optat també pel canvi en el seu cap de cartell a Girona pel que fa a les generals d'abril al designar Alberto Mas Vilà en substitució de Sergio Santamaría.





En el cas de Navarra, el Partit Popular concorre a les generals amb la coalició Navarra Suma que integren també Unió del Poble Navarrès i Ciutadans. La llista serà liderada per UPN, però els populars ocuparan el lloc número dos amb Cristina Sanz.