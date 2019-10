Reporters Sense Fronteres (RSF) ha exigit aquest dimarts 8 d'octubre el cessament de les agressions a periodistes a Catalunya i ha demanat responsabilitat a polítics i mitjans per rebaixar tensió, després de recopilar mig centenar d'atacs a la llibertat d'informació en dos anys.









Segons ha manifestat l'organització, la "duresa" de les imatges de l'assetjament i l'agressió que va patir la setmana passada la periodista de Telecinco Laila Jiménez, per part de manifestants independentistes que commemoraven l'1 d'octubre, ha causat "commoció dins i fora de Espanya, ja que confirma que Catalunya s'ha transformat en un terreny perillós per als reporters que informen a peu de carrer sobre el conflicte".





"Estem profundament consternats i preocupats per les imatges que ens arriben periòdicament des de Catalunya, ja que constatem que la intensitat dels atacs a la premsa va in crescendo", ha declarat la responsable per la Unió Europea i portaveu de RSF, Pauline Adès-Mevel .





En aquest sentit, Adès-Mevel ha advertit que, "de les consignes corejades i les increpacions", s'ha passat ja "als insults, l'assetjament i la fustigació i, finalment, a l'agressió física". "És un patró que sempre es repeteix en les espirals d'odi al periodista", ha subratllat Pauline Adès-Mevel.





Davant d'aquesta situació, l'organització internacional ha recopilat els atacs a informadors ocorreguts a Catalunya durant els dos últims anys i xifra en mig centenar el nombre de vulneracions a la llibertat de premsa registrades des dels mesos de setembre i octubre de 2017, fins a l'actualitat.





Segons ha denunciat RSF, "matar el missatger s'ha transformat en la principal via d'escapament de la ira dels manifestants i els periodistes que informen a peu de carrer s'exposen, en cada directe, a riscos físics i psicològics incompatibles amb la llibertat de informar".