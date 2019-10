El Tribunal Suprem rebutja l'intent de Junqueras per ajornar la sentència del 'procés'

La sala del Tribunal Suprem que ha jutjat el procés independentista a Catalunya ha rebutjat la petició de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, acusat per rebel·lió, d'ajornar el dictat de la sentència fins que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE ) sobre l'abast de la immunitat d'aquest com eurodiputat.









El tribunal explica en un acte amb data del 3 d'octubre que la qüestió plantejada al juliol al TJUE, a petició del líder d'ERC, afecta un "incident autònom en aquesta peça de situació personal sense condicionar el contingut del pronunciament que doni resposta a la pretensió acusatòria formulada".





Els magistrats apunten que el plantejament de la qüestió prejudicial s'ha realitzat dins de la peça separada de la situació de privació de llibertat i que, per tant, "la resolució a adoptar, amb l'auxili de la qüestió que es promou, afecta un incident autònom en aquesta peça de situació personal, sense condicionar el contingut del pronunciament que doni resposta a la pretensió acusatòria formulada".





Afegeixen que tampoc condiciona el dictat de la sentència del procés independentista les conseqüències que puguin originar l'autorització o denegació del permís penitenciari. Per això, insisteixen que les mateixes han de ser valorades "amb les degudes adaptacions, segons la resolució final que es dicti, en la fase processal corresponent".





EN SUSPENS EL RECURS CONTRA LA DENEGACIÓ PER SORTIR DE PRESÓ





Al llarg de cinc pàgines, la Sala recorda que, a causa del plantejament d'una qüestió prejudicial per aclarir des de quin moment un diputat electe al Parlament Europeu està protegit per la immunitat parlamentària, es va deixar en suspens el recurs de súplica presentat per Junqueras contra la denegació d'un permís extraordinari per sortir de presó per jurar o prometre el càrrec d'eurodiputat.





Posteriorment, el lletrat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, va presentar un nou escrit al Suprem per sol·licitar que retardi el dictat de la sentència fins que el TJUE resolgui la qüestió, la vista del qual està prevista inicialment el pròxim 14 d'octubre.





Entén la defensa d'ajornar la resolució és "transcendental" per implementar correctament la decisió d'aquest òrgan; cosa a la qual la Fiscalia s'ha oposat perquè considera que és una petició "il·lògica" i "absurda".





Així mateix, l'advocat va instar el Suprem a informar a l'alt tribunal europeu si finalment decideix no paralitzar la causa especial. No obstant això, el tribunal del procés també ha desestimat aquesta petició perquè, segons diu, el TJUE "coneix amb exactitud la decisió d'aquesta Sala sobre quins efectes suspensius ha tingut sobre aquest procediment el plantejament de les qüestions prejudicials".





"Aquest extrem es raonava i concretava" en l'acte en el qual es va plantejar la qüestió sobre la immunitat, recorden els magistrats, al mateix temps que subratllen que "aquesta decisió no ha estat modificada, pel que no ha tingut lloc cap canvi que pugui afectar el coneixement de l'assumpte i que, com a tal, hagi de ser comunicat".