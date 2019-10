Vargas Llosa publica 'Tiempos recios': "Un país no s'espifia en un dia"

L'escriptor Mario Vargas Llosa, que publica la seva nova novel·la 'Tiempos recios' (Alfaguara), ha assegurat que "un país, llevat de casos excepcionals, no s'espifia en un dia" i que, en el cas de Llatinoamèrica, la "independència" va ser un procés "mal fet".





Vargas Llosa ha respost durant una roda de premsa a Madrid amb aquesta al·lusió a la famosa pregunta d'un dels seus llibres -'quan es va espifiar el Perú?'- a la pregunta sobre la situació dels països llatinoamericans, especialment des mitjan segle XX.









"En la novel·la parlo d'una Amèrica Llatina odiosa, detestable i amb violència que és la dels dictadors. Però afortunadament avui ja no existeixen aquestes dictadures militars, tot i que sí hi hagi dictadures ideològiques com les de Veneçuela, Cuba o Nicaragua", ha lamentat el premi Nobel de Literatura.





A 'Tiempos recios', Vargas Llosa aborda la participació de la CIA en el cop militar contra el president guatemalenc Jacobo Árbenz, al començament de la Guerra Freda. "He treballat amb llibertat i imaginació, però hi havia fets bàsics impossibles d'alterar", ha assenyalat.





De manera secundària, l'obra tracta de l'auge del comunisme a Amèrica Llatina per deixar de banda el suport a les democràcies. "La nostra responsabilitat en el fracàs de Llatinoamèrica és gegantina, no van fracassar els dictadors, vam fracassar nosaltres. Però tenir consciència d'això obre una gran oportunitat", ha afegit.