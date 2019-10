L'associació Bidó de Nou Barris, Premi Nacional de Circ 2019

L'associació Bidó de Nou Barris ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Circ 2019, que concedeix el Ministeri de Cultura i Esport i que està dotat amb 30.000 euros.





El jurat ha destacat la seva "capacitat per generar projectes de creació, producció i formació artística en les arts circenses estretament vinculats i compromesos amb la realitat social i ciutadana".





Així mateix, ha destacat "la seva llarga trajectòria en favor del projecte Circ d'Hivern, que complirà la seva vint cinquena edició ininterrompuda en 2020".









El jurat, presidit Fernando Cerón, subdirector general de teatre de l'INAEM, ha estat compost per Irene de Paz Lázaro, a proposta de l'Associació de Circ d'Andalusia; el director del Festival Internacional del Circ de Figueres, Genís Matabosch; la directora de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull, Marta Oliveres Tortosa; Elena Ros Díaz, productora i distribuïdora de companyies de circ; Lomi Szil, director de Circarte; Consuelo Reyes, guardonada amb el Premi Nacional de Circ el 2018 i, Rosa San Segundo Manuel, a proposta de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de Madrid.





TRAJECTÒRIA





L'associació Bidó de Nou Barris, que té com a objectius el foment del compromís social i solidari mitjançant l'estimulació de la participació ciutadana, la dinamització cultural i la promoció artística, administra l'Ateneu Popular 9barris, un centre sociocultural públic que opera sota el model de gestió ciutadana.





Es tracta d'un centre circense de referència a Catalunya que aposta per la creació i producció d'espectacles de circ de qualitat artística i multidisciplinar. També són els impulsors de Circ d'Hivern, un projecte nascut el 1996 amb la intenció de fomentar la creació de companyies estables professionals en l'àmbit circense.





Alguns dels seus espectacles, com 'Rodó', de la seva desena edició, va rebre el Premi Nacional de Circ el 2006. Així mateix, des de l'Ateneu Popular 9barris impulsen tallers i projectes comunitaris com Generació Zirc -una formació gratuïta per a joves a partir de 12 anys- i els seus treballs en el camp de la diversitat funcional.





Entre els guanyadors recents d'aquest Premi Nacional es troben: la Família Popey el 2009, Hermanos Álvarez en 2010, l'Associació de Malabaristes de Madrid el 2011, Fira Circ Trapezi el 2012, Jaume Mateu Bullich ("Tortell Poltrona") en 2013, María Mercedes Ochoa ("Merche Ochoa") el 2014, la Unió de Professionals i Amics de les Arts Circenses (UPAAC) el 2015, Miguel Ángel Moreno (Bolo) en 2016, Rolabola Circo el 2017 i Consuelo Reyes a 2018.