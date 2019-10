Endesa instal·la el primer punt de recàrrega ràpida en una carretera al Pont de Suert

La companyia elèctrica Endesa ha instal·lat al Pont de Suert (Lleida) el primer punt de recàrrega elèctrica ràpida situat en una carretera de Catalunya.





La instal·lació ha estat possible per un acord de l'empresa amb l'Ajuntament del Pont de Suert i forma part del Pla d'Infraestructures de Recàrrega d'Endesa X, un projecte per impulsar la mobilitat elèctrica de la península, ha informat aquest dimarts la companyia a un comunicat.





Aquest punt de recàrrega ràpid es troba molt proper a l'encreuament entre l'eix pirinenc (N-260) i la N-230, que connecta amb la frontera amb França i compta amb una tecnologia de recàrrega de fins a 50 quilowatts, el que permet alimentar dues vehicles elèctrics en uns 30 minuts de mitjana.









La instal·lació compta amb dos connectors de càrrega ràpida, de manera que pot recarregar la bateria per 100 quilòmetres d'autonomia en 15-20 minuts i 44 minuts, respectivament.





Aquest acord s'emmarca en el Pla de Desenvolupament d'Infraestructures d'accés públic de recàrrega per al vehicle elèctric que Endesa va presentar a finals de 2018 i que té com a objectiu aconseguir 8.500 punts de recàrrega en llocs d'accés públic en cinc anys.





Aquesta iniciativa té la voluntat d'acompanyar el creixement del mercat del vehicle elèctric, per la qual cosa es dotarà de major cobertura d'infraestructures a les zones urbanes i les principals vies estratègiques de comunicació, incloent les illes.





Al llarg de 2019, i a través d'acords privats, s'han instal·lat 120 punts de recàrrega, en acords amb Saba i Saba Barcelona Bamsa, que ja estan operatius en una trentena d'aparcaments de Barcelona, Badalona (Barcelona), Figueres (Girona), Girona, Mataró, Sabadell, Vic i Vilafranca del Penedès (Barcelona).





Amb el distribuïdor de carburants Petromiralles es van instal·lar 12 punts de recàrrega en estacions de servei distribuïdes per les comarques de l'Alt Empordà, Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà i l'Urgell.