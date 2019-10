"Barcelona Flashback", un kit d'història de Barcelona en cent objectes

Moltes cases dels barris perifèrics de la Barcelona d'abans tenien petits horts en els quals es conreaven viandes per a consum propi i als que s'enviava als nens per jugar. El de la família Morales Velasco, que poc abans havia vingut des d'Andalusia, estava situat al barri, antic municipi, de Sant Andreu del Palomar i un dia, com per casualitat, mentre el pare li donava a l'aixada, va aparèixer amagada a la terra una bonica estatueta amb la qual van jugar els seus fills.





Al cap del temps hi va haver qui la va valorar com a peça artística i va anar a parar al Museu d'Història de la ciutat. Corria l'any 1955 i algú la va batejar la "Venus de Barcelona", pensant en un possible origen romà. No va ser així, perquè quan se la va estudiar en profunditat va resultar ser de data molt posterior, però l'estatueta ja era famosa i s'havia convertit en un símbol de la ciutat.









La "Venus" de Barcelona i altres 99 objectes formen ara mateix part de l'exposició "Barcelona Flashback" que acaba d'instal·lar-se al citat Museu (Veguer, 2). N'hi ha del segle I de la nostra era, com uns retrats funeraris femení i masculí, una urna funerària, un àmfora de vi, un cap de lleó de temple romà o certes pintures de la domus del carrer Avinyó, però també molts altres objectes posteriors: sarcòfags, mobles, capitells, olis, fanals, caixes, monedes, segells, el vitrall del prostíbul de Madame Petit, un revòlver (potser amagat per algun pistoler del Barri Xinès dels anys vint) la clau de la famosa Ciutadella, tota mena de documents (plànols, bans municipals, cartells, permisos d'obres, dibuixos, accions, fotos, cartilla de racionament...), fins a elements contemporanis, com a màquina d'escriure, televisió, projector de cinema, cabina telefònica, i fins i tot la torxa olímpica o el Cobi. I com a element essencial, el gran rellotge de la ciutat, conegut com "dels Flamencs", que va ser el sisè que va donar l'hora oficial, té 4,4 metres d'altura i pesa cinc tones. Es va encarregar en 1575 i va estar en funcionament fins a 1864, que se situarà en data pròxima al pati de la Casa Padellàs.





Aquest centenar d'elements agrupats en forma de "kit" permet conèixer en una hora el desenvolupament de la ciutat durant els últims vint segles a través de la lectura històrica interrogativa d'objectes, arquitectures i paisatges. El visitant pot iniciar el seu recorregut davant un mirall que se li convida a travessar per continuar l'itinerari en cinc fases en què hi haurà d'interrogar testimonis, construir relats, explorar territoris, comparar amb altres ciutats i llegir patrimonis ".





Tal com va explicar el director del Museu, Joan Roca, amb això es tracta d'oferir un lloc en el qual s'expliqui la ciutat en una síntesi intensa, una cosa que es trobava a faltar fins ara mateix i que constituïa una veritable necessitat tant per als propis barcelonins, com per al turisme.

"Barcelona Flashbak" s'inaugurarà amb motiu de la celebració en el propi Museu del VIII trobada general de "The city history museums and research network of Europe".





L'exposició és de visita lliure i oferirà un programa paral·lel de visites comentades i itineraris (Barcino / Barcelona, Barcelona gòtica, la ciutat medieval, cristianisme, visigots i poder, L'obertura de la Via Laietana, la defensa activa i passiva de la ciutat, la guerra civil i els bombardejos) així com diverses activitats familiars i escolars.