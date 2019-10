La campanya electoral dels comicis generals del proper 10 de novembre comptarà amb almenys quatre debats televisius, en què representants dels partits i els candidats a la Presidència del Govern confrontaran les seves idees i programes.





D'aquesta manera, RTVE serà la primera que celebri, el proper divendres 1 de novembre, a partir de les 22.00 hores, un debat electoral amb portaveus parlamentaris dels set partits amb representació parlamentària, segons han confirmat fonts de la corporació pública.





En aquesta trobada televisiu que moderarà pel presentador de 'Los Desayunos de TVE', Xabier Fortes, el dia que arrenca la campanya participaran portaveus dels set partits amb grup propi al Congrés dels Diputats: PSOE, PP, Ciutadans, Unides Podem, Vox, ERC i PNB.





Al dia següent, segons ha anunciat Sexta, tindrà lloc el debat a vuit que prepara 'La Sexta Noche' per al dissabte 2 de novembre; i el dijous 7 de novembre celebrarà a un altre a cinc amb polítiques dones: María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Cs), Irene Montero (Unides Podem) i Rocío Monasterio (Vox).





'El Debat a laSexta: l'última oportunitat', moderat per la periodista i directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, s'emetrà tres dies abans de la celebració dels comicis el 10 de novembre i un dia abans que finalitzi la campanya electoral, el divendres dia 8.





No obstant això, encara queda per concretar l'organització de la cambra debat electoral, en el qual participarien els líders dels cinc partits amb més representació parlamentària: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias i Santiago Abascal.





La setmana passada, l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió i l'Audiovisual va anunciar que estava "establint els contactes oportuns" amb les forces polítiques per ser "l'ens neutral" que pugui organitzar el proper dilluns 4 de novembre un debat televisat entre els cinc principals candidats a la Presidència del Govern d'Espanya.





La institució que presideix María Casado va fer aquest anunci després que el Comitè Electoral del PSOE decidís que el seu candidat, Pedro Sánchez, participi en un únic debat a cinc, "amb caràcter neutral", el dilluns 4 de novembre, la mateixa data que RTVE havia proposat per organitzar un debat a cinc que seria emès per La 1, el Canal 24 Hores, TVE Internacional, RNE i RTVE.es.





En les eleccions de 2008, 2011, 2015 i 2016, l'Acadèmia de la Televisió es va ocupar d'oferir el senyal institucional dels debats a la qual podien accedir tots els mitjans de comunicació interessats en emetre per televisió, ràdio, premsa i internet, tant nacionals com internacionals. Aquesta es perfila com l'opció més probable en aquests comicis.