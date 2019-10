L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes acudirà a l'Audiència Nacional demà dimecres, 9 d'octubre, a les cinc de la tarda per declarar com a investigada per la suposada adjudicació "arbitrària" dels serveis de restauració de l'Assemblea de Madrid en els anys 2009 i 2011, en el marc del 'cas Púnica'.





Cifuentes va ser recentment imputada per aquestes adjudicacions al Grup Cantoblanco, ja que ella presidia la mesa de contractació i, a més, formava part del comitè d'experts que va avaluar als aspirants.









Segons l'acte d'imputació de la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García Castelló, aquell comitè "va valorar de forma arbitrària les ofertes presentades pels licitadors, posicionant-se en aquesta valoració a favor" de l'empresa d'Arturo Fernández.





"No els va importar que la seva participació en el comitè d'experts conculqués la legalitat vigent, ja que la Cristina Cifuentes també presidia la mesa de contractació" que va donar llum verda a aquell informe amb el seu propi vot a favor, d'acord assenyala l'acte, en el qual s'incideix en que es va seguir el mateix patró quan es va tornar a adjudicar el servei a l'empresa d'Arturo Fernández a 2011.





L'acte recorda que, a més, Cifuentes era patrona de Fundescam a l'any 2007, quan es van efectuar les donacions pel investigat Arturo Fernández, i va formar part del comitè regional de campanya del PP de Madrid en les eleccions autonòmiques d'aquest any.