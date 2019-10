Doble concert gratuït de Movistar a Barcelona: Soledad Vélez i Cor Blanc

Aquests dimecres 9 d’octubre, l’espai Abaixadors 10 acull la segona cita del cicle de concerts gratuïts que Movistar organitza cada mes amb el millor del panorama indie, rock i alternatiu de l’escena musical. L’espai d’oci de Barcelona acollirà a partir de les 20 hores els directes de Cor Blanc, que actuaran com a teloners, i Soledad Vélez.





Soledad Vélez és una cantant, música i compositora xilena que ha desenvolupat la seva carrera musical a Espanya, actuant en festivals com el FIB, Primavera Sound o BBK, entre els més de 600 concerts que ha realitzat entre Espanya, Portugal, Regne Unit, Xile, Equador o Mèxic. La premsa la compara amb PJ Harvey, Beach House o Florence and The Machine. Soledad Vélez posseeix el carisma, la màgia, l’elegància, la personalitat i la seducció de les grans artistes. Acaba de publicar ‘Noves èpoques’, el seu quart àlbum, qualificat als mitjans com un dels millors discos del 2018. La seva discografia la componen dos Ep’s i 4 àlbums: l’EP autoeditat ‘Four seasons to sing’ el 2010, l’EP ‘Black Light in the Forest’ el 2011, el 2012 el seu primer àlbum ‘Wild Fishing’ amb la companyia valenciana Absolute Beginners i el seu segon llarg el 2013 titulat ‘Run with wolves’. L’any 2016 fitxa per Subterfuge Records i publica el seu tercer àlbum ‘Dance and Hunt’ al que incorpora electrònica i sintetitzadors.









Mireia i Sergi formen el duet barceloní Cor Blanc. Un duet que juga amb el folk, el lo-fi i l’electrònica en un joc de melodies de vegades nostàlgiques, a vegades alegres, però sempre molt personals. Amb una guitarra elèctrica, un sintetitzador i una caixa de ritmes, Cor Blanc aconsegueixen arribar a l’espectador fins a remoure’l. Sentiment i talent a parts iguals en una proposta molt cuidada musicalment i estèticament que s’està fent un forat al panorama indie del nostre país a base de personalitat i geni. La magnètica ‘Alice’ ha sigut el seu últim single i ha arribat per a quedar-se. Synth-pop càndid i somiador que recorda a l’instant a Au Revoir Simone i al que ja l’han seguit noves cançons amb el seu disc debut, ‘You’, que va veure la llum el 2 de febrer de 2018 i les ha valgut per actuar a Primavera Club o compartir escenari amb Perfume Genius.





Marem Ladson, Confeti de Odio, Papa Topo o Playback Maracas són alguns dels pròxims grups i solistes que actuaran en aquests concerts gratuïts fins desembre invitacions de les quals poden recollir-se a botigues Movistar de Barcelona.





Invitacions gratuïtes disponibles a les següents botigues Movistar de Barcelona:

Travessera de Gràcia, 179

Rambla del Poblenou, 106

Villarroel, 172-174

Passeig de Maragall, 397

Plaça de Catalunya - Fontanella (Movistar Centre)

Comte Borrell, 53