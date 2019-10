No és la primera ni la segona vegada que els rectors de les universitats públiques catalanes demanen al Govern que es prengui de debò el finançament de l'educació superior. Però aquesta vegada, i aprofitant la proximitat d'una cita electoral, els rectors de totes les universitats públiques catalanes han llançat un missatge unànime perquè es veuen "de debò perill" per la desinversió pública després de la crisi.





En un acte a la tarda d'aquest dimarts al Paranimf de l'Edifici Històric de la UB, Joan Elias, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), ha afirmat: "Demanem, d'una vegada per totes, ja que ara vénen eleccions, que els partits polítics incorporin el tema de les universitats públiques en els seus programes i en els debats", després de lamentar que no estan en l'agenda política.









Elias ha reclamat un pla de xoc per arribar el 2020 als més de 900 milions de despesa pública que rebien fa deu anys abans de l'arribada de la crisi, i ha fet extensiva la petició al Govern --del qual depèn la major part-- i al Govern central, afegint que aquest augment no ha d'implicar més taxes i despesa de les famílies, que veu necessari reduir.





En declaracions als mitjans, Elias ha advertit que en els últims anys no han pogut renovar el personal docent i investigador (PDI): "Hem perdut a una generació" de doctorats que no s'ha quedat, i això, sumat a la pèrdua de capacitat per atreure talent, farà que siguin incapaços de renovar les jubilacions massives dels propers anys --davant mitjanes d'edat de 60 anys--.





A causa del menor despesa pública, aquests anys han hagut d'invertir "reactivament" en les infraestructures, tant en equipaments informàtics cada vegada més utilitzats com a façanes i teulades dels edificis que requereixen manteniment, davant del que Elias ha volgut que l'acte sigui un punt d'inflexió i que les bones paraules es transformin en fets, a través de pressupost.





La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, ha llegit el manifest de la ACUP que van fer públic al juliol, en què reclamen "una acció immediata" que permeti augmentar la inversió del Govern fins arribar a 1.300 milions el 2020; aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb lideratge del Parlament i la Generalitat, i afavorir una major autonomia de les universitats.





Els rectors de les universitats públiques catalanes (Acup) en un acte a la UB





1,7% DEL PIB CATALÀ





El text recull que en les últimes tres dècades, les universitats han estat participants actius de la transformació social, econòmica i cultural de la societat catalana, fins a representar actualment el 1,7% del PIB català, que Elias ha indicat que seria superior si es hagués invertit més.





Han recordat que fa dos anys i mig, les universitats ja van reclamar una acció immediata als poders públics, "i no només no s'ha avançat, sinó que en alguns àmbits la manca d'acció pública ha empitjorat les condicions materials i humanes de les universitats públiques i posen en perill la feina feta en els tres últims decennis".





Tot i tenir una inversió pública inferior a la majoria de sistemes universitaris europeus i de l'OCDE, les universitats catalanes estan al capdavant dels rànquings nacionals, i tenen un impacte econòmic "rellevant" a l'aconseguir que per cada 100 euros de despesa pública invertit , retornen 402 al PIB, han reivindicat.





Més del 40% dels joves catalans accedeixen a estudis superiors, però només el 10% dels universitaris procedeixen de famílies amb rendes baixes, pel que han reclamat reduir progressivament les taxes i els preus universitaris, arribant a un 30% menys, amb la finalitat que el cost de matrícula dels títols oficials de grau i màster sigui similar a la mitjana de l'OCDE.





Integren la ACUP la Universitat de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), de Girona (UdG), de Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), i els seus rectors i presidents dels consells socials van aprovar aquest manifest, titulat 'les Universitats públiques catalans, un Inversió estratègica paper progrés social, cultural, Econòmic i tecnològic de Catalunya'.