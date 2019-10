La sortida de to de Girauta allunya encara més Ciutadans i Valls

Les dures paraules de Juan Carlos Girauta, home fort de Ciutadans i número u del partit per Toledo, contra els socialistes per no donar suport a la moció de censura contra Torra segueixen causant enrenou en el tauler polític.









La invectiva del de Ciutadans, que va acusar el PSC de ser "llepaculs 'paniaguados' barrejats amb lladres 'pijos'" ha desagradat seriosament a Eva Parera i Manuel Valls, que encara que no formen part del grup socioliberal a l'Ajuntament de Barcelona, es van presentar conjuntament a les eleccions municipals.





En un apunt al seu compte de Twitter, Parera ha criticat el to emprat pel congressista per "degradar la persona que l'utilitza (...), al partit (...), a la institució (...) ja la política en el seu conjunt ". En termes semblants s'ha expressat Manuel Valls, que ha aprofitat l'ocasió per retreure la línia de distanciament de Ciutadans amb el socialisme.





"Repetir eleccions és perdre temps. Tots saben que els grans partits constitucionalistes hauran de pactar, d'una manera o una altra", ha assenyalat Valls, que es va lamentar que Ciutadans no hi hagi arribat a un pacte amb el PSOE durant la passada legislatura.





Així mateix, l'exprimer ministre francès va confessar que no té decidit el seu vot per a les pròximes generals i que, en qualsevol cas, recomanava votar a la formació "més constitucionalista", encara que no es va mullar sobre quin pot ser.