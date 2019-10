Chacón promet 120 milions addicionals per universitats davant la queixa dels rectors

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha projectat un augment en 120 milions d'euros al finançament de les universitats públiques catalanes en els pressupostos de 2020, després que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) tornés a alertar aquest dimarts de la "delicada" situació que travessen aquests centres després de la crisi.









En declaracions a TV3, ha sostingut que haurien d'invertir-més de 500 milions d'euros en els pròxims cinc anys, dels quals 240 serien per a les universitats catalanes --beques, taxes i dèficits estructurals--, 180 milions per al sistema de recerca i 125 milions per mantenir infraestructures com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró Alba.





"Hauríem invertir més de 500 milions d'euros en els pròxims anys per apropar-nos a la despesa mitjana d'altres països d'Europa si de veritat ens creiem que anem a la societat del coneixement", ha dit Chacón, que ha confiat que el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, pugui treure els comptes endavant.





Pel que fa a les taxes, ha afirmat que baixar-les un 30% té un cost de 60 milions d'euros: "Si els tingués, demà mateix les baixem".





En una entrevista, la consellera reclamava al juliol al vicepresident i conseller d'Economia un "gest" per millorar el finançament universitari, i atendre les demandes dels rectors que demanen recuperar els 900 milions d'euros que la partida universitària sumava el 2010.