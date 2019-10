Calma tensa al Parlament dies abans de la sentència del 'procés'

Després de la tempesta va arribar la calma. Després de la sessió bronca que va ocupar el Parlament durant la moció de censura de Ciutadans contra Quim Torra, a la Cambra Catalana s'ha viscut una sessió de control al Govern que ha basculat entre l'avorriment i la previsibilitat. La proximitat de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 'procés' ha provocat una calma absoluta que ha afectat tant a les forces de govern com a l'oposició.





Encara que en l'aire encara flotaven les dures paraules que la líder catalana de Ciutadans, Lorena Roldán, va pronunciar contra Torra per la passivitat de l'executiu català a l'hora de condemnar la violència després de la detenció de nou CDR per presumpte terrorisme, el tema no ha tornat a sortir amb la mateixa virulència que el passat dilluns.









No obstant això, Cs ha obert un nou front amb una pregunta parlamentària a la titular de Justícia, Esther Capella, sobre el tracte que reben els polítics presos a la presó de Lledoners. El diputat de Cs Manuel Rodríguez ha assegurat que els "presos amb pedigrí tenen matalassos nous, cel·les amb vistes, que no passen pels arcs de seguretat" i que tenen més visites que la resta de reclusos.





La consellera, del departament depenen els centres penitenciaris catalans, ha assegurat que totes les persones privades de llibertat a Catalunya "té els mateixos drets i deures".





SENSE CONCRETAR SOBRE LA RESPOSTA CONJUNTA A LA SENTÈNCIA





D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dimecres al Parlament una resposta institucional de la Cambra catalana basada en la "autodeterminació, la democràcia i els drets humans".





Ho ha dit durant la sessió de control en resposta a la portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, sobre com afronta el Govern que es plantegi aplicar el 155 posant per davant "l'amenaça a la voluntat de la ciutadania".





Torra ha coincidit a veure una amenaça a esgrimir el 155, però ha demanat no alterar-se per això. No obstant això, en cap moment s'ha concretat en què es pot concretar la reacció de l'independentisme a la sentència del Tribunal Suprem més enllà d'aquesta apel·lació general a la democràcia.





Tampoc Aragonès ha aclarit massa l'assumpte. El vicepresident de la Generalitat ha afirmat que el Govern respondrà amb "mà estesa" i diàleg a la sentència de l'1-O que el Suprem emetrà en els pròxims dies.





EL PARLAMENT VALIDA L'IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES





El ple del Parlament ha validat aquest dimecres el decret llei del Govern que regula el reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades que va ser aprovat per decret al juny de 2017 i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar.





Ha estat aprovat amb 74 vots a favor de JxCat, ERC, comuns i CUP, mentre que hi ha hagut 4 vots en contra del PP i 52 abstencions de Cs i el PSC-Units.





El decret regula, sense cap modificació, el reglament de l'impost que va ser anul·lat, ja que el Govern considera que el tribut continua vigent, i estableix els aspectes concrets de la gestió de l'impost i la seva liquidació.





El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha destacat que el decret és necessari per a poder aplicar i recaptar de manera efectiva l'impost, i ha afirmat que servirà per a recuperar la "seguretat jurídica" del tribut que creu que es va perdre per l'anul·lació del TSJC.





Ha assenyalat que l'anul·lació de l'impost per part del TSJC va ser per un defecte de forma, però ha criticat que les empreses productores de begudes ensucrades s'oposen a aquest nou tribut, al que ha reivindicat que el Govern prioritza la salut de la ciutadania "per davant dels beneficis privats d'un oligopoli".