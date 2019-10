Detingut el pare de Diana Quer acusat d'intentar atropellar la seva dona

Juan Carlos Quer, el pare de la jove de 18 anys assassinada a l'agost de 2016 en A Pobra (la Corunya) per 'El Xiclet', ha passat a disposició judicial després de ser detingut per la Guàrdia Civil, després de denunciar la seva exdona Diana López Pinel que li va intentar atropellar en el garatge del seu domicili.





Segons han indicat fonts de la recerca, l'arrest s'ha produït després de la denúncia interposada per Pinel ahir en la caserna de la Guàrdia Civil en la localitat de Majadahonda. Després de prestar declaració davant els agents, aquest migdia ha passat a la disposició del Jutjat número 7 de Majadahonda.









En la denúncia, segons les mateixes fonts, s'al·ludeix a un intent d'atropellament per part de Quer a la seva exdona, que a més aporta un comunicat de lesions amb un cop en el pòmul i la nina.

La detenció es produeix dies abans que el judici per la desaparició i mort de Diana Quer arrencada el pròxim 29 d'octubre en els Jutjats de Fontiñas, segons ha decidit la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de La Corunya, amb seu a Santiago.





El cas arriba als jutjats més de tres anys després que es perdés la pista de la jove Diana Quer en les festes d'A Pobra do Caramiñal, el 22 d'agost de 2016. José Enrique Abuín Gey, àlies 'El Xiclet', únic acusat d'aquest crim, s'enfronta als delictes d'assassinat, agressió sexual i detenció il·legal, pel qual tant Fiscalia com acusació particular demanen per a ell la presó permanent revisable