El Suprem rebaixa notablement les penes dels agressors d'Altsasu

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebaixat de forma notable les condemnes imposades per l'Audiència Nacional els vuit joves d'Altsasu (Navarra) implicats en l'agressió a dos guàrdies civils i les seves núvies en la matinada del 15 d'octubre de 2016. Les penes queden reduïdes a entre 9 anys i mig de presó la més alta i fins a l'any i mig de presó la més baixa.









La sentència de l'Audiència Nacional els havia condemnat a penes d'entre 13 i 2 anys de presó per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces, encara que no se'ls va condemnar per delictes de terrorisme que sí apareixien en els escrits d'acusació de la Fiscalia tant en primera instància com en apel·lació.





La reducció de penes es deu a la no aplicació de l'agreujant de discriminació, ni la d'abús de superioritat en el cas del delicte d'atemptat a l'autoritat, així com a la supressió a 2 acusats d'algun dels delictes de lesions per falta de proves





D'altra banda, considera el Suprem que ha existit prova bastant i vàlida de les agressions i lesions físiques i psicològiques causades a les víctimes per condemnar per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. La resolució no ha estat unànime i dos magistrats signen un vot particular favorable a haver mantingut l'agreujant de discriminació.