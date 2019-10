La màfia de partits de tennis va guanyar 3,6 milions a Espanya

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha processat 25 persones que formaven part presumptament d'una trama dedicada a arreglar partits de tennis per després realitzar apostes il·legals en cases de tot el món, a través de les quals haurien obtingut un benefici de més de 3,6 milions d'euros.









En l'acte de transformació en procediment abreujat, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 els imputa delictes de corrupció entre particulars, estafa, blanqueig de capitals, usurpació d'estat civil i organització criminal, sense perjudici que en el marc del procediment es puguin afegir d'altres.





Els investigats, entre els quals hi ha tennistes professionals, es posaven d'acord per, "a canvi de preu, alterar el curs normal del joc, deixant-se perdre partits, sets, jocs o punts, d'acord amb l'acordat il·lícitament, per assegurar el resultat de les apostes sobre segur realitzades pels membres de l'organització, que es beneficiaven dels premis obtinguts".





Entre els imputats hi ha els tennistes Marc Fornell -qui seria un dels 'capitostos' de la trama-, Enrique López, Marc Torralbo, Jordi Marsé i Marc Giraldi, però també estaven implicats familiars, intermediaris, inversors i cedents d'identitats.





Segons el magistrat, haurien actuat en competicions tant a Espanya com en altres països com Iran, Egipte, Itàlia, Portugal, Tunísia, Polònia, Alemanya, el Marroc, França, Ucraïna, Hongria o Països Baixos.





IDENTITATS FALSES





El 'modus operandi' descrit pel jutge en el seu acte relata un primer pas que seria "la corrupció de l'esdeveniment esportiu, bé mitjançant informació privilegiada o corrompent els tennistes directament", després de la qual cosa haurien recorregut a la "incorporació d'identitats usurpades, és a dir, d'identitats aconseguides, usurpades, sostretes o creades de manera subreptícia i il·legal ".





Amb aquestes identitats falses es creaven dos grups diferenciats amb els quals operaven: les que feien servir per a les cases d'apostes i les titulars dels comptes dels mitjans de pagament.





Un cop completaven aquesta fase, realitzaven apostes guanyadores i incorporaven els beneficis aconseguits als comptes dels mitjans de pagament, per a posteriorment realitzar l'extracció, repartiment i incorporació al patrimoni dels diferents membres de l'organització criminal.





L'últim pas d'aquesta trama, explica De la Mata, era buscar "accions d'inversió patrimonial amb què emmascarar els guanys il·lícites i aconseguir introduir els diners no declarat en el trànsit monetari regular".