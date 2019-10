Sánchez rebutja governar amb PP i Cs

El president del Govern central en funcions, Pedro Sanchez, ha rebutjat aquest dimecres governar amb PP i Ciutadans després de les eleccions del pròxim 10 de novembre. "On anirem amb partits que pacten amb la ultradreta?", ha assenyalat en al·lusió als acords que les dues formacions polítiques han assolit amb Vox per governar a Andalusia, Madrid i Múrcia.









En un míting davant de prop d'un miler de càrrecs, militants i simpatitzants socialistes al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, Sánchez ha descartat pactar amb PP i Ciutadans, com sosté el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, a qui ha acusat de recórrer a l'"artifici" de la gran coalició.





Des del punt de vista de Sánchez, "la dreta no té remei" perquè quan pot sumar, ho fa amb la ultradreta, quan no pot sumar, "bloqueja" un Govern del PSOE i quan governa "retalla drets, llibertats i de pas ho que fa és finançar-se irregularment i corrompre ".





En canvi, un Govern del PSOE el que farà si es manté a la Moncloa serà atendre les demandes i urgències "dels catalans de a peu", ja sigui en matèria de seguretat, sanitat o infraestructures.





Sánchez ha afirmat que li faria molta il·lusió que "d'aquí a molt poc" al capdavant del Govern de la Generalitat estigués el líder del PSC, Miquel Iceta, perquè ell sí s'ocuparia "dels problemes de la Catalunya de carn i ossos".





Segons l'opinió del cap de l'Executiu, el PSC avui és "molt més que el partit dels socialistes catalans, és el partit de la solució de Catalunya i de la convivència", ha subratllat en un faristol on lluïa el lema del PSOE d'aquesta precampanyes 'Ara, Govern. Ara, Espanya'.





El líder socialista ha dedicat una part de la seva intervenció a posar en evidència el naufragi del projecte independentista, construït sobre "una gran mentida" que presentava Catalunya com una societat uniforme partidària de separar-d'Espanya i ha advertit de la contradicció que suposa el fet que els partits independentistes vulguin estar tots representats al Congrés dels Diputats, com ha decidit per aquests comicis la CUP.





De fet, ha assenyalat que la CUP concorre desdoblada, en al·lusió a Juan Antonio Geraldes, el politòleg que liderarà la candidatura d'Iñigo Errejón a Barcelona i que en les passades municipals era candidat dins d'una coalició d'esquerres en la qual estava integrada la CUP.