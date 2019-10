El PSOE suspèn de militància l'alcaldessa de Móstoles per nomenar a dit familiars i amics

La direcció federal del PSOE ha suspès de militància l'alcaldessa de Móstoles, Noelia Posse, després de la polèmica generada pels nomenaments de familiars i amics com a càrrecs de confiança contractats per la Corporació.









Aquesta decisió, competència de l'Executiva Federal, es produeix després que el secretari general del PSOE-M, José Manuel Franco, demanés en privat a Posse que dimitís, al que ella es va negar, de manera que Franco va demanar a la direcció federal seva suspensió cautelar de militància, sense descartar que pogués tirar endavant la seva expulsió del partit si manté la seva actitud. També la pròpia Posse va demanar per carta la seva suspensió de militància.





Amb la resistència de Posse a dimitir, l'única via per desallotjar-la de l'alcaldia passa per la moció de censura, però Franco ja ha descartat que no donaran suport "mai" a una moció de censura que parteixi "d'un grup polític de la dreta" a Móstoles.





Els socialistes segueixen mantenint l'esperança que Posse dimiteixi i això permeti tenir un altre alcalde del partit.





Els nomenaments polèmics de l'alcaldessa van afectar la seva germana, una amiga i el gerent de l'empresa del sòl de Móstoles, a més de l'ascens del seu oncle, funcionari municipal al qual se li va atorgar un complement de 1.600 euros al mes. Tots han dimitit o han estat cessats dels seus llocs després de les crítiques de l'oposició.