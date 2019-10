Olga Tokarczuk i Peter Handke, Premis Nobel de Literatura 2018 i 2019

L'escriptora polonesa Olga Tokarczuk ha estat guardonada aquest dijous 10 d'octubre amb el Premi Nobel de Literatura 2018, mentre que l'autor austríac Peter Handke ha fet el mateix amb el de 2019.













Segons la resolució del jurat, Tokarczuk ha estat premiada per la seva "imaginació narrativa" i una "passió enciclopèdica" en la seva escriptura, mentre que Handke ha desenvolupat un treball "influent" amb "enginy lingüístic" i ha explorat la perifèria de l'experiència humana .





Per primera vegada des de fa més de 40 anys -la última vegada va ser el 1974 amb el premi compartit per Harry Martinson i Eyvind Johnson- l'Acadèmia Sueca ha atorgat dos guardons. Això es deu al fet que s'inclou el de l'edició de 2018, que finalment no es va lliurar després de l'escàndol sexual que va suposar la renúncia de diversos dels seus membres.





A dia d'avui, s'han atorgat 112 premis Nobel en aquesta categoria -116 premiats- i onze d'ells han anat a parar a mans d'escriptors en llengua espanyola. D'aquesta més de centenar de premis, únicament 15 han estat per a dones. L'edat mitjana dels guanyadors se situa en més de 60 anys, sent Ruyard Kipling el més jove (41 anys) i Doris Lessing la més gran (88 anys).





Olga Tokarczuk va néixer en 1962 en Sulechów, Polònia, i avui viu en Wroclaw. Va fer el seu debut com a escriptora de ficció en 1993 amb 'El viaje de la gente-libro '), si bé va ser la seva tercera novella ('Un lugar llamado antaño', publicat a Espanya per Lumen) la que va suposar la seva consolidació.





Tokarczuk mai veu la realitat com una cosa estable o etern. Construeix les seves novel·les com una tensió entre oposats culturals: naturalesa enfront de cultura, raó enfront de bogeria, home enfront de dona, llar enfront d'alienació.





La seva obra mestra fins al moment és la novel·la històrica de 2014 'Los libros de Jacob'. En aquest treball "ha demostrat la capacitat suprema de la novel·la per a representar alguna cosa més enllà de l'enteniment humà", segons la pròpia acadèmia.





Handke va néixer el 1942 en un poble anomenat Griffen, situat a la regió de Kärnten, en el sud d'Àustria. Aquest va ser també el lloc de naixement de la seva mare María, que pertanyia a la minoria eslovena.





La novella debut del premiat 'Die Hornissen' va ser publicada en 1966. Juntament amb l'obra 'Publikumsbeschimpfung' ('Ofendre a l'audiència', 1969), va deixar petjada en l'escena literària.

Més de cinquanta anys després, Handke s'ha establert com un dels escriptors més influents a Europa després de la Segona Guerra Mundial. El peculiar art de l'autor per a l'Acadèmia sueca és "l'atenció extraordinària als paisatges i la presència material del món, la qual cosa ha fet del cinema i la pintura dues de les seves majors fonts d'inspiració".





A Espanya, Handke ha publicat gran part de la seva obra en Alianza Editorial (amb excepcions com 'La tarde de un escritor' en Alfaguara o 'Contra el sueño profundo' en Nórdica). Fa a penes dos anys, l'autor va visitar Espanya -país amb el qual el Handke ha explicat en diverses ocasions que té un vincle especial- per a ser investit doctor Honoris causa per la Universitat d'Alcalá.