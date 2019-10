Borrell crida a la unitat en la diversitat: "No es tracta d'independències sinó d'interdependències"

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha cridat aquest dijous a la unitat en la diversitat i a la interdependència enfront de la independència, que ha titllat de problema: "No es tracta d'independències sinó d'interdependències".









Ho ha dit en la inauguració del IV Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània (UpM), en el qual es farà balanç de la situació de la regió i dels avenços aconseguits fins ara, i servirà per debatre el camí a seguir per enfortir el desenvolupament, la cooperació i la integració regional a l'àrea euromediterrània.





Borrell ha presidit la inauguració al costat de l'alta representant per a la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini; el ministre d'Exteriors de Jordània, Aiman Safadi, i el secretari general de la UpM, Nasse Kamel.