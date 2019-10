Mor un camioner després de sortir de la via a l'AP-7 a Ulldecona (Tarragona)

El conductor d'un camió ha mort el matí d'aquest dijous en sortir-se de la via el seu vehicle al quilòmetre 337 de l'AP-7, a Ulldecona, i incendiar-se, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).









Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7.26 hores quan per causes que s'investiguen el vehicle s'ha sortit de la via, i l'autopista s'ha tallat en aquest punt a causa de l'incendi.





S'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i aquesta víctima mortal és la 143 en el que va d'any a les carreteres catalanes.





Precisament un dia abans dos ocupants d'un camió van morir en un xoc a l'AP-7 a l'altura de Vilafranca del Penedès (Barcelona).