Desconvocada la vaga del Bicing després d'acordar un nou conveni col·lectiu

La vaga dels treballadors del Bicing ha quedat desconvocada després d'acordar un nou conveni col·lectiu, al qual es va arribar després de la mediació a la Conselleria de Treball i l'acord entre empresa i treballadors, ha informat aquest dijous CGT en un comunicat.





"Després d'una nova mediació en la Conselleria de Treball, i a les 1.45 hores de la matinada de dijous s'ha arribat a un acord de conveni que considerem inclou bastants reivindicacions dels treballadors", ha explicat el sindicat.









En aquest sentit, s'ha plantejat un únic conveni col·lectiu propi de Bicing per a cinc anys, igualant a l'alça les taules salarials dels dos convenis que coexistien en el servei, i que en la categoria de mecànics suposa uns 100 euros mensuals més.





També s'ha aconseguit un augment salarial consolidat cada any de 850 euros els tres primers anys i de 500 euros cada any per als altres dos anys, suposant un augment en les taules salarials en 5 anys de 3.550 euros.





CGT ha subratllat que s'abonaran el 100% de les baixes per accident de treball, malaltia comuna amb intervenció, hospitalització i malalties greus, a més de cobertura de llocs de treball estructurals amb personal indefinit.





Així mateix, preveu la subrogació de la plantilla, l'ultraactivitat del conveni, 25 dies laborables de vacances, tres d'assumptes propis i festa els 24 i 31 de desembre, així com la prohibició de contractar mitjançant ETTs.





El sindicat ha explicat que el 31 d'octubre s'acabarà de redactar en la seva totalitat el conveni col·lectiu també sota la mediació de la Conselleria, i ha celebrat que s'hagi avançat en les condicions laborals i salarials de la plantilla.