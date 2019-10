Espanya Global es defensa: Torra vol desacreditar-los per combatre la "desinformació" del procés

La Secretaria d'Estat d'Espanya Global considera que la denúncia del president català, Quim Torra, contra la seva titular, Irene Lozano, per un document sobre el 'procés' és "un clar intent censurar" el treball d'Espanya Global i, alhora , de "desacreditar" a qui "ha decidit fer front a les campanyes de desinformació de l'aparell independentista".





Fonts d'Espanya Global han assenyalat que esperaven la denúncia de Torra, ja que ell mateix l'havia anunciat a principis de setembre i perquè ja és el tercer intent d'actuar judicialment contra Espanya Global.





El primer va ser un "intent de denúncia" de Jordi Cuixart en un tribunal londinenc després d'una entrevista que va concedir Lozano a un mitjà britànic el passat desembre. Cuixart va fer el pas previ a la presentació d'una denúncia per difamació, però després no va seguir endavant.









El segon va ser la denúncia de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull davant del Tribunal Suprem, i el tercer és aquest de Torra, en què ha denunciat a Lozano davant la Fiscalia per presumptes delictes de prevaricació, calúmnia i obstrucció a l'administració de justícia.





Fonts d'Espanya Global creuen que aquestes actuacions judicials són "un clar intent de censura" del treball de la Secretaria d'Estat, que és "preservar i projectar la reputació d'Espanya amb informació veraç i dades contrastades" i desacreditar a qui fa front a les campanyes de l'independentisme.





No obstant això, han afegit que, malgrat aquests intents, Espanya Global no incorrerà en desistiment de funcions ni deixarà de fer la seva feina. "Si hi ha atacs a la reputació d'Espanya, respondrem", han assenyalat.