Un jutjat estima per primera vegada una demanda contra el Popular per accions comprades abans de 2016

El Jutjat de Primera Instància número 1 de Móstoles (Madrid) ha estimat una demanda interposada per una empresa contra Banc Popular, ara Banc Santander, per la compra d'accions de l'entitat resolta en el mercat secundari en l'exercici 2013, segons la sentència.





Amb aquesta sentència, la magistrada Ana Mercedes Merino Melara obre la porta al fet que milers d'afectats puguin reclamar l'adquisició de títols de Banc Popular amb anterioritat a l'exercici 2016, que fins ara havien estat sempre desestimades per considerar que aquests comptes eren correctes.





Banc Santander --com societat absorbent-- haurà de tornar als demandants, defensats pel despatx Durán & Durán Advocats, els diners invertits el 18 de desembre de al 2013 per un import de 31.554,72 euros més l'interès legal corresponent des del 5 de febrer de 2019 fins ara. Contra aquesta sentència cap recurs d'apel·lació.









Els accionistes i inversors van mantenir una creença errònia que l'entitat era solvent, induïda pel propi Popular, que assegurava que complia amb la legalitat vigent, amb les seves obligacions, i que es trobava en una situació financera sanejada, normal, com qualsevol altra companyia cotitzada, recull l'escrit.





"La informació proporcionada per Banc Popular durant tots aquests exercicis no ha estat transparent, no ha proporcionat la imatge fidel de la seva situació financera, de manera que no ha existit una formació correcta dels preus, en haver-se ocultat la veritable situació del banc", assenyala.





Merino Melara insisteix en la sentència que la informació del Popular era "falsa i continuada en el temps", aparentant una situació de normalitat durant molts anys. Així mateix, explica que el "fracàs total" de la inversió dels apel·lants no va ser conseqüència de les fluctuacions normals del mercat, sinó d'un "important" deteriorament financer precedit d'informació incorrecta sobre la salut de l'entitat.





També fa referència a la compra el 2012 pel Popular de Banc Pastor, una entitat que arrossegava "un important paquet d'actius tòxics immobiliaris". "Aquesta decisió resultaria summament negativa en l'esdevenir del banc. Banc Pastor tenia més de 9.300 milions d'euros en actius immobiliaris dins d'un balanç de 29.000 milions", indica.





De la mateixa manera, inclou en la seva decisió una declaració de l'inspector del Banc d'Espanya Ignacio Pardo --a càrrec del Popular entre 2008 i 2010-- a la Comissió d'Investigació sobre la crisi financera al Congrés dels Diputats, que va assegurar que la entitat tenia problemes estructurals des de feia molts anys per la seva elevada concentració en el sector de la construcció.