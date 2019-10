Iberdrola reconeix la labor dels seus proveïdors a Espanya

Iberdrola ha lliurat avui les seves Premis al Proveïdor de l'Any a Espanya 2019; un reconeixement que, enguany, ha recaigut en un total de 11 empreses col·laboradores de la companyia en el desenvolupament de la seva estratègia cap a una economia descarbonitzada, basant-se fortes inversions en renovables i xarxes de distribució, cada vegada més intel·ligents, projectes d'emmagatzematge a gran escala i l'aposta per solucions innovadores per als seus clients.





Amb aquests premis, Iberdrola reconeix el paper clau de la cadena de valor en la consecució dels projectes estratègics del Grup, subratlla la rellevància de crear un ecosistema de proveïdors treballant amb els mateixos objectius i reitera el compromís d'incentivar la gestió empresarial en aspectes com el desenvolupament sostenible, la seguretat i la qualitat, la innovació, la internacionalització i la creació d'ocupació.





En 2018, Iberdrola va realitzar compres, relacionades amb equips, materials, obres i serveis, per més de 1.500 milions d'euros a més de 5.000 proveïdors a Espanya. Al nostre país, un 85% d'aquestes compres es va realitzar a proveïdors locals; un percentatge alineat amb la mitjana del grup al món.





El lliurament d'aquests reconeixements, celebrada aquesta tarda a la Torre Iberdrola de Bilbao, ha estat presidida per Ángeles Santamaría, consellera delegada d'Iberdrola Espanya, acompanyada del director de Compres i Assegurances d'Iberdrola, Assís Canals, i ha comptat amb la presència de més de 250 convidats, entre ells, nombrosos representants de les companyies proveïdores amb les quals col·labora Iberdrola a Espanya.









En la seva intervenció, Àngels Santamaría ha destacat que "les nostres empreses col·laboradores juguen un paper fonamental en la consecució dels nostres objectius. Sense vosaltres i sense els nostres empleats -ha apuntat- no hagués estat possible arribar fins aquí: després de gairebé 20 anys avançant en la nostra aposta per una energia de futur, avui Iberdrola és una de les empreses líders en renovables al món i manté un compromís ferma per abanderar una transició energètica que configuri un model energètic en el qual el benestar de les persones i la preservació del planeta sigui prioritari".





"Units estem aconseguint arribar més lluny, abordar projectes més ambiciosos, superar barreres i obrir nous mercats i construir un futur més sostenible i competitiu, impulsant les energies renovables, desplegant més xarxes i més intel·ligents i oferint productes i serveis adaptats a les necessitats dels nostres clients i la societat", assenyala Santamaría.





Així mateix, ha subratllat que "l'aposta d'Iberdrola és seguir sent motor de creixement industrial en els països on opera, exercint un important efecte tractor en un creixent grup d'empreses que acompanyen la companyia en la seva aposta per liderar la transició energètica a Espanya".





L'estratègia renovable d'Iberdrola a Espanya preveu la instal·lació de 3.000 nous MW renovables fins 2022 a Espanya i fins a 10.000 MW per a 2030, així com inversions en digitalització de la seva xarxa de distribució, emmagatzematge a gran escala i la creació de nous productes i serveis. Aquest pla, a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, crearà oportunitats industrials en el teixit empresarial espanyol i permetrà la generació de fins a 20.000 llocs de treball al nostre país.





Reconegudes per la seva excel·lència, creació d'ocupació i internacionalització





Els Premis Iberdrola al Proveïdor de l'Any 2019 a Espanya consten de 10 categories, que reconeixen a empreses per la seva orientació a la innovació i la competitivitat, la diversitat i la igualtat, la prevenció de riscos laborals i la qualitat, la sostenibilitat, la generació de ocupació o la seva vocació d'internacionalització. Aquest any, a més, s'ha atorgat un reconeixement especial a l'atenció d'emergències durant la Gota Freda.





El Premi Especial Millor Proveïdor de l'Any ha recaigut en Eiffage Energia, un proveïdor històric d'Iberdrola que col·labora amb la companyia tant en l'àrea de renovables, com en la de xarxes de distribució. Aquest contractista, involucrat en projectes tan rellevants com Núñez de Balboa (500 MW) -la planta fotovoltaica més gran en construcció a Europa- o el parc eòlic de Chimiche, el primer d'Iberdrola a Canàries, ha estat reconegut per la seva responsabilitat, qualitat i seguretat i la seva contribució al negoci, aplicant la seva gran capacitat tecnològica.





El premi en la categoria de Generació d'Ocupació ha recaigut en l'asturiana Windar Renovables. La companyia és un dels principals proveïdors d'Iberdrola per a la fabricació de peces de transició dels seus parcs eòlics marins al Mar Bàltic i el Regne Unit i exemple de les oportunitats de transformació industrial que ofereix les inversions en energies renovables.





El premi a la Internacionalització ha estat atorgat a la companyia basca Ingeteam; un proveïdor que acompanya a Iberdrola en la seva expansió en nous mercats -tant en el desenvolupament de projectes fotovoltaics a Espanya i Mèxic, com en xarxes de distribució al nostre país, el Brasil i el Regne Unit- i aporta capacitat i lideratge en el mercat eòlic mundial, com a empresa global de serveis d'operació i manteniment present en més de 20 països.





Premiades per la seva innovació, capacitat de resposta, flexibilitat i diversitat





En l'apartat Innovació i Competitivitat, la guardonada ha estat Wallbox, líder europea de solucions de recàrrega de vehicles elèctric, per la seva aposta per solucions innovadores que permetran millorar la sostenibilitat del model energètic. En la categoria Diversitat i Igualtat, la companyia Multiservicios Mapfre Multimap ha estat reconeguda pel seu compromís per implantar mesures que fomenten la diversitat i igualtat d'oportunitats.





El premi a la prevenció de riscos laborals, Seguretat i Salut ha estat atorgat a l'empresa salmantina AOC Projectes, mentre que el que el guardó de Sostenibilitat li ha correspost a la valenciana Siel-Obremo; una companyia molt activa en els mecanismes de desenvolupament sostenible implantats i la relació amb els grups d'interès.





L'empresa premiada en l'apartat Serveis no Energètics ha estat la manxega Cyrasa Seguretat per la seva ràpida capacitat de resposta, la seva tecnologia i la involucració de personal altament qualificat. En l'àmbit Serveis Energètics la guanyadora ha estat companyia gallega Tècnica 4, especialitzada en la fabricació i subministrament de quadres elèctrics, armaris de control i automatització, a la qual se li reconeix la seva flexibilitat i el manteniment dels seus alts estàndards de qualitat en projectes com la central hidroelèctrica de l'Alt Tàmega, a Portugal.





El premi al Millor Proveïdor d'Equips ha recaigut en Longi Solar Technology, la companyia subministradora de panells solars fotovoltaics, reconeguda per la seva ferma aposta per la creació de valor en el producte i la seva eficiència, que participa en la construcció de la planta Núñez de Balboa .





En aquesta edició, Iberdrola ha lliurat un Premi Especial Atenció d'Emergències a FCC Industrial, per la seva contribució a les tasques desplegades per i-DE, la distribuïdora d'Iberdrola, per gestionar amb eficàcia i màxima seguretat la xarxa de distribució de la companyia en condicions extremes, com les patides a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia durant la recent Gota Freda.