Dos morts en estavellar-se una avioneta a Bonastre (Tarragona)

Dues persones han mort en estavellar-se una avioneta a la localitat de Bonastre (Tarragona), segons han informat els Bombers de la Generalitat.









L'aparell s'havia enlairat de l'aeroport de Sabadell i s'ha estavellat per causes que estan sent investigades en les proximitats d'una casa a Bonastre, a uns 90 quilòmetres de l'esmentat aeròdrom.





L'accident de l'avioneta, que es dirigia a l'aeroport de Reus, està sent investigat per la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra.





Amb aquesta informació van iniciar el dispositiu de cerca, fins que a les 22.47 hores van localitzar l'avioneta i els dos tripulants sense vida prop de Mas Gatell, a uns 800 metres del quilòmetre 10,5 de la carretera T-202, a Bonastre.





L'aparell es va estavellar contra el mur perimetral de la finca per causes que es desconeixen, i que està investigant la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Comissió de Recerca d'Accidents i Incidents Aeris d'Aviació Civil.





En l'operatiu han treballat Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de Protecció Civil de Catalunya.