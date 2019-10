Jornada de portes obertes als museus locals de la demarcació de Barcelona els dies 11, 12 i 13 d'octubre

Els museus de la Xarxa de Museus Locals se sumen a les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren els dies 11, 12 i 13 d'octubre amb un seguit d'activitats gratuïtes per a tots els públics.













Aquestes jornades tenen per objectiu aconseguir la implicació social per a la salvaguarda i valoració del patrimoni a través de diferents activitats sobre el terreny, com ara visites guiades, portes obertes, conferències, concerts, tallers i rutes, entre d'altres.





A més del museus, també palaus, castells, monestirs, jaciments, jardins històrics i altres espais patrimonials obriran les seves portes perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i puguin conèixer en profunditat el seu patrimoni.





Aquestes són algunes de les activitats programades:





Visita guiada a la planta noble del Museu Palau Mercader

Cornellà





Jornada de portes obertes al Museu Comarcal

Manresa





Portes obertes al Museu de l'Estampació

Premià de Mar





Visites guiades al Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel

Sitges





Taller familiar Museu de Terrassa: Construïm una església romànica

Terrassa





Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís

Terrassa





Visita especial 'Exposar el patrimoni tèxtil' al Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Terrassa





Visita comentada a l'exposició 'La presència del Prado. Episodis d'una història' al Museu Víctor Balaguer

Vilanova i la Geltrú









Visites comentades al Museu Romàntic Can Papiol

Vilanova i la Geltrú