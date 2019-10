Més País proposa una setmana laboral de quatre dies

Més País ha presentat aquest divendres la seva 'Acord Verd per a Espanya' que conté el nucli de les polítiques de transició ecològica del seu programa electoral i que aposta per la reducció de la setmana laboral a quatre dies i una inversió mitjana d'entre 6.000 i 8.000 milions d'euros a l'any per a la transformació del país.













Entre les mesures que proposen des del partit de Errejón hi ha el foment de l'autoconsum d'energia, una llei de Canvi Climàtic que contempli una reducció del 55% de les emissions en 2030, una administració pública completament renovable, l'electrificació de la flota pública o calendari de tancament de les centrals nuclears, entre d'altres.





A això sumen fixar l'edat per votar en els 16 anys, crear una Defensoria de les generacions futures, reduir la setmana laboral a quatre dies, fomentar el teletreball, limitar els vols peninsulars apostant pel tren o aconseguir el 'residu zero' per a 2030 .





El programa ha estat presentat pel mateix líder de Més País, Íñigo Errejón, al costat de la regidora de Més Madrid, Inés Sabanés, el diputat Héctor Tejero, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Govern Valencià, Mireia Mollà, i la candidata per Sevilla Esperanza Gómez.