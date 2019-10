Endesa es compromet davant Feijóo a estudiar "alternatives" per mantenir activa la central d'As Pontes

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, s'ha compromès aquest divendres davant el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a estudiar "alternatives" per a mantenir funcionant la central d'As Pontes (la Corunya) amb una activitat industrial almenys "similar" a la que registrava. "Si no és cent per cent, com és actualment, que sí que pugui compensar, que pugui continuar generant riquesa i ocupació", ha dit.





Vogues ha ratificat aquest "compromís absolut" d'Endesa a treballar per a trobar solucions que permetin que la central tèrmica continuï activa en declaracions als mitjans en la seu administrativa de Sant Caetano. També ha incidit en què hi ha "dificultats", però ha recalcat l'"interès" de la companyia i el compromís de "estudiar totes les alternatives possibles" perquè la factoria tingui futur.









El conseller delegat d'Endesa ha estat acompanyat durant la seva compareixença de Feijóo i del conselleiro d'Economia, Francisco Conde, amb els qui va mantenir prèviament una trobada la durada de la qual va superar les dues hores i mitja





