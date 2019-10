Nadal recuperarà el número u mundial el 4 de novembre

Rafa Nadal està en ratxa. A la recent victòria a l'Open dels Estats Units, el de Manacor podrà sumar en tot just un mes una nova escalada al cim de la classificació del tennis mundial.





Nadal recuperarà el número u mundial de l'ATP el proper 4 de novembre, una conseqüència derivada de la derrota aquest divendres del serbi Novak Djokovic davant del grec Stefanos Tsitsipas en quarts de final del Màsters 1.000 de Xangai.









La complexa aritmètica de l'ATP provoca que, tot i no estar competint en el torneig xinès, Nadal s'hagi assegurat tornar al cim mundial, on fins avui ha complert 196 setmanes al llarg de la seva carrera. Sens dubte, serà un bon regal de noces per al balear, que es casarà el proper 19 d'octubre.