La mare de la menor d'Uruguai lliura la nena als Mossos després d'una setmana atrinxerada

La mare de la menor d'Uruguai que romania al Consolat del país a Barcelona ha lliurat aquest divendres la nena als Mossos d'Esquadra per complir la sentència per la custòdia, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Uns minuts abans de les 13.00 hores d'aquest divendres, un cotxe amb els vidres tintats ha sortit del pàrquing de l'edifici i just després els Mossos d'Esquadra han retirat la cinta policial que havien col·locat al voltant de l'entrada.





A la sortida del vehicle, els concentrats davant del Consolat per donar suport a mare han cridat consignes contra la decisió judicial de lliurar la custòdia al pare.





En declaracions als periodistes, l'advocada de la dona, Ester García, ha confirmat que han estat mossos de paisà, acompanyats de psicòlogues de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), que han tret a la nena del edifici consular.









Minuts abans de la sortida del vehicle han arribat al lloc dues unitats Arro dels Mossos, i han creat un cordó policial per evitar que els manifestants es col·locaran davant de la sortida del pàrquing.





La jutge de Vielha ha dictat el matí d'aquest divendres que la mare havia de lliurar a la nena abans de les 14.00 hores, advertint que podia enfrontar un delicte de desobediència a la justícia si no ho feia.





Davant del Consolat s'han concentrat una trentena de persones en suport a la mare, que han cridat consignes com 'Maria no estàs sola', i han exhibit un cartell amb la inscripció 'La justícia patriarcal defensa abusadors' amb representants, entre d'altres, de Ca la Dona.





UNA SETMANA AL CONSOLAT





La dona ha estat atrinxerada amb la seva filla a l'edifici consular des de divendres passat, quan estava previst que es fes l'intercanvi.





El lliurament no es va fer en la data acordada i el cònsol va criticar que la decisió judicial vulnerava el dret internacional i la inviolabilitat dels edificis consulars.





La mare havia denunciat al pare per maltractaments i abusos a la menor, i la denúncia va quedar arxivada, i en el judici per la custòdia dels psicòlegs van destacar que l'home estava preparat per exercir la paternitat, mentre que de la mare van subratllar que "interfereix en el vincle amb el pare, amb una pràctica nociva" per la seva filla.