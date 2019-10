Els negociadors de la Unió Europea i el Regne Unit han iniciat aquest divendres una fase de "negociacions intensives" per intentar aconseguir un acord durant els propers dies que eviti un Brexit caòtic el proper 31 d'octubre.





"La Unió Europea i el Regne Unit han acordat intensificar les negociacions durant els propers dies", ha informat la Comissió Europea en un comunicat, en què s'aclareix que el bloc no ha canviat de posició i que encara veu necessari que l'alternativa a la salvaguarda irlandesa sigui creïble i operativa.





És un nou esforç que posa les converses en una última fase que es coneix com a "túnel", que suposa que les parts es concentren sense filtracions, ni consultes externes, en la tasca de detallar els termes d'un acord.





En una reunió informativa amb els ambaixadors dels Vint-i-set, el negociador en cap europeu, Michel Barnier, els ha demanat suport per donar aquest pas i, segons han indicat fonts europees, l'ha rebut. L'oficina de Johnson ha celebrat aquest avanç.













Barnier ha reiterat la determinació del bloc per solucionar-ho a temps i ha advertit que durant els darrers contactes ha vist un "interès genuí" del Govern de Boris Johnson per salvar els últims esculls.





Londres va traslladar la setmana passada els negociadors europeus un text legal amb una alternativa a la salvaguarda irlandesa que preveu l'acord de retirada i que provoca el rebuig frontal dels britànics.





Però la UE va rebutjar la proposta en considerar que no oferia les garanties necessàries evitar el retorn a una frontera dura a l'Ulster, ni per protegir-ne la integritat del mercat únic; així com va censurar Johnson per recórrer a un "joc estúpid" d'encreuament de responsabilitats.





Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es veuran els propers 17 i 18 d'octubre en una cimera a la capital europea i, tot i que els Vint-i-set no han assenyalat en públic una data per al punt de no retorn, a Brussel·les es dona per fet que si no hi ha una proposta creïble i legalment operativa abans d'aquesta cita, no hi haurà marge per evitar el fracàs de les negociacions.





Per això serà determinant si els negociadors que entrin al "túnel" aconsegueixen durant el cap de setmana superar els "punts problemàtics" que la Unió Europea va identificar en la proposta britànica. Després del rebuig inicial dels Vint-i-set, el Regne Unit ha mostrat "disposició per explorar solucions", d'acord amb les fonts consultades.





El respatller dels estats membre a Barnier s'ha produït hores després que el negociador europeu es reunís a primera hora amb el ministre britànic pel Brexit, Steve Barclay, en una trobada que totes dues parts han descrit com a "constructiva".





També ha estat determinant la reunió que van mantenir dijous passat Johnson i el primer ministre irlandès, Leo Varadkar, després de la qual el mateix president del Consell europeu ha dit que hi ha "indicis prometedors".





Barnier informarà aquest dilluns el Parlament europeu i els estats membre de com transcorrin les hores vinents i aquest dimarts, els ministres europeus podran examinar en una reunió d'Assumptes Generals a Luxemburg si hi ha elements per tancar un acord o no.





JOHNSON NO ACLAREIX ELS DUBTES





Johnson ha refusat aclarir aquest divendres si contempla que Irlanda del Nord pugui quedar-se a l'unió duanera després de la sortida del Regne Unit del bloc comunitari. "Crec que m'equivocaria si comentés les negociacions", ha al·legat davant els mitjans, en una crida per "deixar treballar els negociadors".





"Puc garantir que sota cap circumstància hi haurà res que perjudiqui la capacitat de tot el Regne Unit per treure partit del Brexit. Crec que és el que la gent espera i és el que obtindrem", ha al·legat el 'premier' britànic, que ha reiterat les bones sensacions de la reunió que van tenir aquest dijous amb l'homòleg irlandès.