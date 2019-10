Parla el germà de la treballadora morta al Mercadona d'Abrera: "Va ser la família qui va denunciar la seva desaparició, no l'empresa"

Segueix oberta la investigació sobre la mort de la treballadora d'un centre logístic de Mercadona a Abrera que va aparèixer morta el passat dijous 10 d'octubre. La morta --de 36 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Monistrol de Montserrat-- va ser trobada després d'hores de recerca en una de les sitges que l'empresa destina a la producció de pa.





El germà de la morta, F.J.P., ha desmentit a aquest mitjà que fos l'empresa qui es posés en contacte amb els Mossos per denunciar la desaparició de la seva germana. Així mateix, el germà nega que la seva germana no s'hagués presentat al seu lloc de treball en el matí del dimecres.

"La meva germana, després de deixar el seu fill a la guarderia, va anar a treballar amb el seu cotxe al Mercadona", afirma F.J.P., afegint que "és a partir de les 11:00 del matí, quan la plantilla es va a esmorzar, que la meva germana ja no va i l'encarregat no s'adona d'això".





VA DESAPARÈIXER DEL SEU LLOC DE TREBALL I NINGÚ VA DONAR L'AVÍS





La germana de F.J.P. treballava com a netejadora a les instal·lacions de Mercadona a la localitat del Baix Llobregat. A la planta, es té l'obligació de signar en un registre després de concloure el treball de neteja a cada zona assignada al treballador. F.J.P. denuncia com la seva germana no va signar cap registre de les 11:00 en avant, sense que cap responsable de l'empresa donés part ni es prengués la molèstia de comprovar per què un treballador no estava complint amb les seves obligacions.





Després del final de la jornada a les 14:00, va ser la pròpia família qui es va començar a preocupar pel parador de la morta en assabentar-se que no havia recollit al seu fill a la guarderia. El pare i el germà, preocupats per això, es van acostar fins a les instal·lacions de Mercadona per preguntar per la seva germana, van rebentar la taquilla --trobant dins la roba de carrer i l'entrepà de l'esmorçar-- i va ser llavors quan van comunicar alarmats els fets als Mossos: "Va ser la família qui va denunciar la seva desaparició, no l'empresa".





Tràgicament, un dia més tard la treballadora va ser trobada morta en una de les sitges del pa. Aquest és un altre dels punts foscos sobre el qual F.J.P. vol conèixer tots els detalls: per què la seva germana estava treballant sola en una àrea on normalment treballen dues persones? De moment, ningú de la companyia, més enllà del cap de recursos humans de la fàbrica, s'ha posat en contacte amb els familiars per aclarir els fets que envolten la mort de la treballadora.





"Jo el que vull és saber perquè la meva germana estava treballant sola i per què ningú es va adonar que havia desaparegut", conclou F.J.P.









ENCARA NO S'HA COMPLETAT L'AUTÒPSIA





A l'espera que culmini l'autòpsia de la víctima, els Mossos d'Esquadra estudien encara diferents hipòtesis per a la seva mort, encara que la més probable és que es tractés d'un accident laboral ja que la policia no ha trobat indicis de criminalitat.





Els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.