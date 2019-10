Els Reis presidiran la desfilada del 12 d'octubre

Els Reis presidiran aquest dissabte la desfilada del Dia de la Hispanitat, que se celebrarà amb el Govern en funcions ia menys d'un mes de la repetició de les eleccions generals. La parada militar traurà al centre de Madrid a uns 3.500 militars i més de 70 aeronaus i 100 vehicles.





Posteriorment, Felip i Letizia oferiran la tradicional recepció al Palau Reial en la qual s'espera, com és habitual, la presència dels poders de l'Estat, expresidents del Govern i representants del món econòmic, universitari i d'organitzacions socials.





La desfilada començarà a les 11.00 hores amb l'arribada dels Reis, acompanyats per la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, a la tribuna d'autoritats situada a la plaça de Lima, davant de l'estadi Santiago Bernabéu. En l'edició de l'any passat els protagonistes van ser les esbroncades que part del públic va dedicar al president del Govern, Pedro Sánchez, tant en la seva arribada com a la seva comiat de l'acte.





La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ja ha demanat als descontents amb l'Executiu socialista que enguany mostrin el seu malestar a les urnes en les eleccions que se celebraran el proper 10 de novembre, en lloc de fer-ho en la desfilada d'aquest dissabte. Segons la seva opinió, els xiulets a Sánchez en aquest acte oficial són "una falta de respecte".





Un paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire serà l'encarregat de realitzar un salt amb l'ensenya nacional fins a la plaça de Lima, on posteriorment es procedirà a hissar la bandera espanyola que dóna pas als honors als que van donar la vida per Espanya. L'homenatge als morts acabarà amb la passada de la Patrulla Àguila.





A continuació, el públic s'entreveurà el vol de les 76 aeronaus - caces, avions de transport i helicòpters-- que sobrevolaran tot el Passeig de la Castellana de Madrid en direcció sud-nord. Al costat d'ells, participaran aeronaus del Salvament marítim, de la Policia Nacional i de l'Agència Tributària.





Quant a la part terrestre de la parada, començarà amb l'exhibició un component mecanitzat integrat per 102 vehicles en què figuraran representacions de veterans de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, personal discapacitat i reservistes voluntaris.





A continuació, una patrulla temàtica amb vehicles de suport similar als que han desplegat en zones d'operacions, com l'Afganistan o l'Iraq, realitzarà el mateix recorregut. El seguirà el pas de vehicles especials de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire, UME, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Salvament Marítim i Protecció Civil.





LA BANDERA DEL VAIXELL 'JUAN SEBASTIÁN ELCANO' AL DESFILADA A PEU



Finalitzat la desfilada de vehicles, es donarà pas a la desfilada del carrer de les quatre agrupacions de les diferents unitats del dels exèrcits, l'Armada i la Guàrdia Civil. Com a novetat aquest any, les tropes del Líban, Senegal, Mauritània i Mali desfilaran en un lloc preferent com a països convidats.





També aquest any desfilarà la bandera del vaixell escola 'Juan Sebastián de Elcano' amb motiu del V Centenari de la Primera Volta al Món, a més de la bandera del 'Terç Vell de Sicília' que compleix 300 anys. D'altra banda, també participarà en la desfilada una representació dels guions de les unitats que han col·laborat en missions internacionals, a manera d'homenatge pel 30 aniversari de la presència de les Forces Armades a l'exterior.





També hi haurà una representació de militars que recentment han estat condecorats per les seves intervencions en missions internacionals, els seus mèrits, serveis, accions distingides o intervencions en missions internacionals.





ABSÈNCIA DE CATALUNYA I PAÍS BASC



Al costat dels Reis, les seves filles i els membres del Govern, està prevista l'assistència a la desfilada de tots els presidents de comunitats autònomes excepte els de Catalunya, Quim Torra; i d'Euskadi, Iñigo Urkullu, l'absència cada any ja és habitual. Molts dels presidents autonòmics es 'estrenen' aquest any en la desfilada després d'accedir al càrrec en les eleccions del passat mes de maig.





Amb això tornarà a estar present el Govern de Navarra per l'arribada a la Presidència de la socialista Maria Chivite, en substitució de la nacionalista Uxue Barkos. Barkos no va participar en cap 12 d'octubre a els quatre anys que va romandre en el càrrec.





També acudiran els presidents del PP, Pablo Casado; de Ciutadans, Albert Rivera; i, per primera vegada, el de Vox, Santiago Abascal. No assistirà però com en anteriors ocasions el líder d'Podem, Pablo Iglesias, que ha delegat la representació del seu partit a la vicepresidenta primera del Congrés, Glòria Elizo, i el secretari general de Podem a la cambra baixa, Txema Guijarro. Aquests però només acudiran a la desfilada i no a la posterior recepció al Palau Reial.