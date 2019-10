Esbroncada a Sánchez i aplaudiments al Rei en la celebració de la Festa nacional

Pedro Sánchez, va ser rebut amb xiulets i crits de "fora, fora", mentre que els assistents van acollir als Reis, amb aplaudiments i Vives a Espanya i al Rei.













Esbroncada al president en funcions Pedro Sánchez / EP





Esbroncades que, en aquesta ocasió es van ampliar, sobretot a alguns ministres de Sánchez, com el d'Interior, Fernando Grande Marlasca.





Els Reis van arribar a la plaça de Lima de Madrid passades les 11 del matí, acompanyats per les seves filles. El príncep Felip VI vestia l'uniforme de l'Armada en una desfilada on han participat tots els presidents autonòmics excepte els de Catalunya i Euskadi.





Els reis i les infantes / RTVE





A la Tribuna també es trobaven els principals líders de l'oposició: Pablo Casado i Albert Rivera i el president de Vox, Santiago Abascal, assegut a la dreta de Rivera, que va evitar en tot moment entaular conversa amb ell. El gran absent com en anteriors ocasions va ser Pablo Iglesias, líder de Podem.





Aquest any la desfilada militar va tenir diversos protagonistes com ara les Tropes dels Exèrcits del Líban, Senegal, Mauritània i Mali, països on Espanya participa en missions de pau, que van ocupar un lloc preferent a la parada militar que durant més de dos quilòmetres va centrar 01:00 dels actes més significatius de la Festa Nacional. Els militars d'aquests països, que van marxar amb les seves banderes nacionals, ho van fer al costat d'uns 3.500 efectius militars i civils espanyols que van conformar la parada de l'12-O.

















Vídeo directe RTVE / RTVE





Al costat d'ells, va desfilar la bandera del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, amb motiu del V Centenari de la Primera Volta al Món i la bandera del Terç Vell de Sicília, que compleix 300 anys. Per subratllar les missions a l'exterior també va estar present Jean Pierre Lacroix, secretari general adjunt del Departament d'Operacions de Pau de Nacions Unides.





LA DESFILADA VA COMPTAR AMB UNA EXHIBICIÓ MILITAR DE PRIMER NIVELL





La marxa va començar amb un salt paracaigudista a la plaça de Lima a càrrec d'efectius de la Brigada Paracaigudista, que en el seu descens portaven penjada d'un peu una gran bandera d'Espanya, que es va hissar de manera solemne abans de retre honors als que van donar la seva vida per Espanya. Un dels paracaigudistes va provocar moments de tensió quan es va enganxar a un fanal i va quedar suspès d'ella durant uns minuts. L'homenatge va acabar amb un exercici de la Patrulla Àguila, que va dibuixar en el cel de Madrid l'ensenya nacional.





Marxa militar desfilada 12O / Rtve





En la desfilada aèria, van participar 76 aeronaus, entre caces, avions de transport i helicòpters, a més d'avions de Salvament marítim, dependent del Ministeri de Foment, a més d'aeronaus del Cos Nacional de Policia i de l'Agència Tributària.





El gruix de la desfilada va ser el terrestre, que va obrir un component integrat per 102 vehicles, al comandament del general cap de la Brigada Paracaigudista, en què figuraven representacions de veterans de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, de personal discapacitat i de reservistes voluntaris. També va desfilar una patrulla mecànica amb vehicles de suport similar a les que han desplegat a la zona d'operacions com l'Afganistan i l'Iraq, seguits de vehicles especials de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire, UME, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, salvament Marítim i Protecció Civil.





La Legió desfilant / RTVE





Va tancar la desfilada el terç Duc d'Alba 2 de la Legió i el Grup de Regulars Melilla 52, que ho van fer amb el seu pas específic, la legió a 160 passos per minut i els regulars, a 90 passos per minut.