Accidentat descens del paracaigudista amb la bandera d'Espanya en la desfilada del 12-O

La desfilada del Dia de la Hispanitat ha començat accidentat aquest dissabte quan el paracaigudista encarregat de baixar amb la bandera d'Espanya fins a la tribuna presidida pels Reis s'ha quedat enganxat d'un fanal i ha hagut de ser rescatat pels seus companys.













MÉS INFORMACIÓ Esbroncada a Sánchez i aplaudiments al Rei en la celebració de la Festa nacional













Accident paracaigudista / Youtube

L'inici de la parada militar el marca el descens des de 1.500 metres d'altura de dos paracaigudistes de l'Exèrcit de Terra, un d'ells exercint de guia i el segon portant l'ensenya nacional, amb la qual hauria d'haver caigut davant de la tribuna d'autoritats en la qual se situen els Reis i les seves dues filles acompanyats per les més altes autoritats de l'Estat i militars.No obstant això, a pocs metres de tocar terra, el caporal primer Luis Fernando Pou Dionís s'ha quedat enganxat d'un fanal sobre una grada situada a la dreta de la d'autoritats, on es troben els principals líders polítics i altres autoritats civils i militars .





Paracaigudista enganxat a fanal a la desfilada del 12-O / RTVE





El paracaigudista ha quedat penjant del fanal durant uns minuts fins que ha estat rescatat per un VAMTAC de l'Exèrcit de Terra, un vehicle lleuger dotat amb una cistella-grua. Malgrat que en sòl l'estaven esperant els serveis mèdics, el militar ha baixat pel seu propi peu i sense lesions aparents acompanyat pels aplaudiments del públic proper.Fonts del Ministeri de Defensa han informat que el cap primer es troba en perfectes condicions després de passar reconeixement mèdic i el Rei, que s'ha interessat pel seu estat, li saludarà un cop finalitzat la desfilada.Aquest incident no ha estat obstacle perquè continués l'acte com estava previst una vegada que la gran bandera que portava el paracaigudista ha estat recollida per ser hissada en un acte d'honors als caiguts per Espanya. En aquest punt ha arribat la segona sorpresa de la jornada quan la soprano Ainhoa Arteta ha estat l'encarregada d'entonar 'La mort no és el final'.