Espanya deixa escapar una victòria davant Noruega

La selecció espanyola de futbol va empatar (1-1) aquest dissabte a Oslo per culpa del gol local de Joshua King de penal al minut 94, que frena el ple d'Espanya en la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020, encara ben encarrilada però amb necessitat de millorar.





Noruega va evitar el set de set i dimarts contra Suècia, de nou a domicili, Espanya buscarà el bitllet a la cita continental que se li va escapar per un penal de Kepa en el descompte. Els de Robert Moreno van tenir guspires però ni de bon tros van viure el seu particular Festa Nacional del 12 d'octubre.









@SeFutbol.





Saül va marcar des de fora de l'àrea, després d'una discreta primera part, però va acabar millor Noruega. Al final, el 1-1 va fer justícia i va espatllar la històrica jornada per un Sergio Ramos que aconseguia el rècord de partits amb Espanya (168), i que a més va veure groga que li implica sanció, amb un paper més destacat del seu company Albiol a la saga, encara que tampoc va aconseguir guardar la victòria.





'La Roja' es queda amb 19 punts, sense respondre als triomfs de Suècia (14) i Romania (13) dins el Grup F. Pels de Lars Lagerback, que es queden amb 10, sens dubte era un dia vital, i el van barallar fins a aquest llarg descompte. Als de Moreno se'ls va ennuegar el xoc a Oslo, per mèrit d'un rival concentrat, ben armat i al costat per defensar, i amb qualitat per crear problemes.





Ceballos i Fabián van deixar els primers detalls però després de la primera jugada del partit, amb assetjament sense tret, i un centre de la mort de Navas poc després també sense rematador, el bagatge ofensiu va ser nul. Dins el control repartit, el de 'la Roja' va ser sense ritme, mentre que els noruecs perdonaven.





Odegaard es va anar creixent, demostrant el seu alt nivell aquest curs amb la Reial Societat, i King va trobar l'avís amb una rematada franca. També ho va tenir el lateral dret Elabdellaoui, sol davant Kepa, i un parell de córner rematats pels noruecs van tancar el primer temps. Espanya necessitava idees i ritme, però la represa va portar solucions ràpid amb un altre arrencada forta.





Ceballos va obrir a Bernat i el rebuig al seu centre li va arribar a Saül, que amb la dreta i un pot traïdor va fer el 0-1. Noruega va seguir a la seva i la resposta va ser immediata, en un altre córner, amb King. La triple campiona d'Europa va buscar va refugiar en la possessió i Fabián va disparar al pal, però els últims 20 minuts de nou van ser locals, fins que van salvar l'invicte que tenen a casa de tres anys.





El centre del camp espanyol va fallar davant la pressió rival i Albiol, que tornava a l'equip nacional tres anys després, es va multiplicar en cada tall. De nou patien els de Moreno contra els nòrdics, com a Mestalla, fins que un penal al 92 ', amb Kepa arribant tard al xoc, donava aquest cop una mica de premi als noruecs.