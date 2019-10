Dos mesos de vaga als controls de seguretat de l'aeroport de Barcelona gairebé sense incidències

Els vigilants dels filtres de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat segueixen en vaga després de dos mesos amb poca incidència i sense haver arribat a un acord per desencallar el conflicte amb Trablisa, l'empresa adjudicatària del servei.





Amb uns serveis mínims del 90%, la vaga en els filtres de passatgers de les dues terminals no ha provocat una gran afectació en el funcionament de la instal·lació, han explicat a Europa Press les diferents parts implicades.





Tampoc s'han produït llargues cues de passatgers per passar els filtres, a diferència de les viscudes durant la vaga a l'estiu de 2017, quan l'adjudicatària era Eulen.













A la vaga estan cridats al voltant d'uns 500 treballadors de Trablisa, adjudicatària del servei de seguretat al Prat des de juny de 2018.





"NO ES VA A DESCONVOCAR"





La presidenta del comitè de vaga de Trablisa, Genoveva Sierra, ha assegurat que la vaga "no es va a desconvocar", i ha recalcat que es va a mantenir, ja que l'empresa no ha cedit davant les seves demandes.





Serra ha lamentat que "tot segueix igual", i ha avisat que Trablisa no ha complert amb tots els protocols de seguretat, com, per exemple, en haver reduït el nombre de vigilants per filtre.





També ha avisat que l'empresa ha contractat treballadors d'altres aeroports en què opera per cobrir llocs i complir amb els serveis mínims a Barcelona, i que s'han realitzat unes 6.000 hores extres a l'agost.





Tot i això, Serra ha explicat que els membres del comitè començaran a anar a treballar després de dos mesos en vaga i sense haver cobrat els seus sous: "No podem sobreviure sense cobrar".





"NORMALITAT"





Trablisa ha defensat que durant aquests dos mesos hi ha hagut "normalitat" a l'Aeroport de Barcelona, han informat fonts de l'empresa a Europa Press.





La companyia està a l'espera de la decisió judicial de la demanda que va interposar contra el comitè de vaga per considerar il·legal la convocatòria, i les citades fonts han remarcat que es compleix amb el conveni col·lectiu i el laude que es va dictar per la vaga de 2017 .





MOTIUS





Els vigilants del Prat van convocar vaga per demanar una compensació per la sobrecàrrega de treball, proposant un plus d'un euro per hora treballada.





Reclamen millorar la formació que reben; garantir els descansos, i que l'empresa es faci càrrec dels costos d'aparcament o habiliti una zona gratuïta per a l'estacionament de vehicles.





També la van convocar per exigir paritat entre els empleats i evitar que elles treballen més en haver de realitzar els filtres de les passatgeres i representant menys del 40% de la plantilla.

Les treballadores critiquen que se'ls multiplica la feina per fer durant la seva jornada i no poden parar, al que se suma que les seves necessitats fisiològiques són diferents a les dels homes i tenen dificultats per aconseguir relleus per anar al bany.





És per això que el comitè de vaga té detectat un gran nombre d'infeccions d'orina entre les vigilantas, la qual cosa s'agreuja amb el tipus de roba estreta que han de portar i el pes del cinturó de l'uniforme.