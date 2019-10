Denuncien una agressió a dos militants de Ciutadans durant el 12 d'octubre

Ciutadans ha denunciat que dos militants del partit "van ser agredits, increpats i insultats per motius ideològics" després de la manifestació commemorativa del 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, celebrada aquest 12 d'octubre a Barcelona.





Els fets van passar cap a les 15.30 hores a l'estació de metro de Verdaguer quan "una parella va increpar i va insultar els dos militants de Cs que portaven un globus amb el cor tribandera".





Imatge del 12 d'octubre a Barcelona.





"Els agressors els van empènyer, escopir i just abans de tancar-se les portes del metro li van donar un cop de peu a la panxa a la noia que va haver de ser atesa a l'hospital del Mar per la contusió i víctima d'una crisi d'ansietat", relata Ciutadans en un comunicat, que afegeix que els joves han anunciat que presentaran una denúncia per aquests fets.





La portaveu nacional de Cs i líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, ha afirmat que és "intolerable que en democràcia s'utilitzi la violència per intentar fer callar idees" i indica que aquesta agressió "és una mostra més que, a la Catalunya de Torra, sentir-se català i espanyol té represàlies ".





"Fa molt de temps que des de Ciutadans denunciem que a Catalunya passen aquestes coses, però Sánchez i el partit socialista miren cap a un altre costat", ha agregat.





Sobre aquest assumpte s'ha referit també el líder nacional de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, a través de Twitter. "No hi ha dret. Espero que es recuperin aviat i que detinguin l'agressor perquè li caigui tot el pes de la llei. No esteu sols, companys", ha assenyalat Rivera, que també indica que ja ha parlat amb tots dos.









Igualment, la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha lamentat que no es tracta d ' "un cas aïllat". "El problema és que tenim un Govern de la Generalitat que encoratja als violents, que els protegeix i els aplaudeix fins i tot quan estan detinguts i estan acusats de presumpte terrorisme", ha tancat aquest 13 d'octubre en una atenció als mitjans a Móstoles ( Madrid).