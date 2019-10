Casado sobre SÃ¡nchez: "Els pirÃ²mans no apaguen els focs"

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha assenyalat que és una "afirmació inacceptable" l'agenda de desbloqueig per a Espanya que ha plantejat aquest 13 d'octubre el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.





"Algú que crea un incendi no pot posar-se el casc de bomber. Igual que els piròmans no apaguen els focs els que porten bloquejant conscientment la situació política no poden enganyar dient que si se'ls vota van a desbloquejar la situació", ha criticat aquest diumenge Casado durant la presentació de la candidatura del PP per Madrid al Congrés dels Diputats i al Senat per a les eleccions del 10 de novembre.









En aquest sentit, ha afegit que l'agenda de desbloqueig plantejada per Sánchez "faria riure si no fos pel viscut en els últims mesos". Així, ha subratllat que el líder socialista "no pot revestir la disfressa del qual va a desbloquejar la situació política a Espanya".





Pel president del PP, Pedro Sánchez "és sinònim de bloqueig" ja que, al seu parer, "ha pogut pactar amb quatre opcions diferents" perquè no hi hagués repetició electoral. "No ha volgut desbloquejar la situació", ha dit.





En la mateixa línia, ha criticat que Sánchez "ha estat incapaç de parlar amb ningú" i que "va trencar el seu partit per no facilitar Govern". "Va trencar amb el seu soci preferent, Podem. Va trencar amb el seu soci de 2016, Ciutadans. Va trencar amb el PP, amb qui havia pactat el 155, per arribar pel traç més curt, amb una moció de censura, al Govern", ha criticat .





LA LLISTA DEL PP





D'altra banda, Casado ha presumit de la llista presentada pel PP per Madrid, de la qual ha dit que és una llista "d'equip, d'experiència i d'obertura a la societat" perquè, segons la seva opinió, Espanya "no està per bromes ". "Espanya no va bé", ha lamentat.





En les seves paraules, la llista de Madrid es veu sempre "com el reflex" del que després es vol traslladar als electors i posteriorment a les polítiques de Govern.





En aquest context, ha destacat la incorporació de tres dones "de bandera" per demostrar que "estan preparats" per tornar al Govern: Ana Pastor, Isabel García Tejerina i Elvira Rodríguez.





FRANCO





Pel que fa a l'exhumació de Franco de la Vall dels Caiguts, el líder popular ha criticat a aquells que "intenten obrir les ferides feliçment tancades" pels artífexs de la transició, als quals ha definit com "una generació extraordinària".





Per això, ha defensat l'Espanya de la "reconciliació" d'Alfons XII, quan els espanyols "van decidir unir-se en comptes de seguir barallant-se". "Això és un bon exemple històric en el que basar-se. Bastant millor que altres en el que alguns intenten basar la campanya electoral en els últims dies", ha sentenciat.





Així, el president del PP ha apostat per tornar a aquesta Espanya "que vol caminar junts, millorar junts, desenvolupar el millor de la seva història i projectar-lo cap a un millor futur". "Volem plantejar un projecte suggestiu de vida en comú. Volem plantejar un projecte en positiu", ha afirmat.





NI UNA "LLIÇÓ D'ECONOMIA"





Durant la seva intervenció, Casado ha subratllat que és "una broma de mal gust" que Pedro Sánchez hagi dit que el PP "no té credibilitat econòmica". "El PSOE va votar totes les mesures irresponsables de Zapatero, que ens va portar a la pitjor crisi de la nostra història. Que aquest PSOE vingui a donar-nos lliçons d'economia és una cosa que no vaig a tolerar, és un desvergonyiment que es parli en aquests termes", ha dit.





En la seva opinió, Sánchez "mai ha dit una veritat en matèria econòmica" i ja té "la personalitat completament dissociada". A més, ha afegit que l ' "únic" que està reconeixent el líder socialista és que l'economia a Espanya "no està anant bé".





Per això, li ha proposat a Sánchez un debat cara a cara per parlar, entre altres coses, d'economia, de política territorial o de política internacional. "Per què no anem a fer un cara a cara com s'ha fet sempre?", S'ha preguntat.





"Sánchez té molt ego, jo tinc molt equip. Té el pitjor balanç a l'esquena del seu partit, jo tinc el partit que més ha fet per la prosperitat i la unitat dels espanyols", ha conclòs Casado.