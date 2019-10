La kenyana Brigid Kosgei bat el rècord mundial femení de marató

La kenyana Brigid Kosgei ha batut aquest diumenge el rècord del món femení de marató a Chicago (Estats Units), en guanyar la prova amb un temps de 2:14:04 i millorant en més d'un minut la marca establerta fa més de 16 anys per la britànica Paula Radcliffe.









Kosgei, de 25 anys i que va repetir la victòria de l'any passat a la ciutat nord-americana, va cobrir els tradicionals 42,195 quilòmetres exhibint una gran superioritat sobre els seus rivals i amb ritme vertiginós. Així, va completar els primers 5 quilòmetres en 15:28 i els 10 en 31:28, i va arribar a l'equador en 1:06:59.





Escortada per dos llebres masculines, la kenyana va marcar un 01:51:14 en el mur dels 35 quilòmetres que li s'encaminava cap al rècord. Amb un somriure, va creuar la línia de meta com a nova plusmarquista mundial, acabant amb 16 anys de domini de Radcliffe, que havia parat el crono en 2:15:25 a la marató de Londres del 13 d'abril del 2003.





"Estic content i em sento bé", va explicar Kosgei després de completar la cursa. "Vaig córrer aquí l'any passat, així que sabia que era una bona carrera. Hi havia una mica de vent, però va estar bé. La gent va estar animant durant tota la cursa i això em va donar més energia", va confessar.





Kosgei va rebre també la felicitació de la plusmarquista destronada, la britànica Paula Radcliffe. "Sempre vam saber que arribaria el moment en què es trencaria el rècord. Quan vaig veure la rapidesa amb què corria Brigid a la primera meitat de la cursa, vaig saber que tenia moltes possibilitats de batre el rècord. Sempre he dit que 17 és el meu número de la sort i va ser exactament fa 17 anys quan vaig establir el meu primer rècord mundial aquí a Chicago ", va recordar Radcliffe.









Brigid Kosgei i Paula Radcliffe. / FOTO: @ChiMarathon





Tot això es produeix tot just 24 hores després que el seu compatriota Eliud Kipchoge fes història en convertir-se en el primer home a baixar de les dues hores en una marató, en completar el repte 'INEOS 01:59 Challenge' al parc Prater de Viena en un temps d'1: 59: 40.2. No obstant això, la seva marca no ha estat homologada per la Federació Internacional d'Atletisme (IAAF) en no tractar-se d'una prova oficial.





Kosgei va estar acompanyada al podi per l'etíop Ababel Yeshaneh, que va arribar a meta gairebé set minuts per darrere de la guanyadora (2:20:51), i el seu compatriota Gelete Burka (2:20:55).

En la prova masculina, la victòria a Chicago va ser per al també kenià Lawrence Cherono (2:05:45), guanyador de la marató de Boston d'enguany, que es impusi en l'esprint final als etíops Dejene Debela (02:05: 46) i Asefa Mengstu (2:05:48).