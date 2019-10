Errejón demana a Colau deixar de jugar a la ruleta russa

El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha deixat anar aquest diumenge a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que a Espanya "hi ha molta gent cansada del bloqueig" polític i que vol "deixar de jugar a la ruleta".









Errejón s'ha expressat així en una entrevista a 'El Objetivo' de La Sexta, després que Colau qualifiqués de "precipitada" i contradictòria la candidatura de Més País per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre.





"Precisament la gent progressista el que ens està demanant és unitat, i que no ens fragmentem més", ha assegurat l'alcaldessa aquest mateix diumenge. Errejón, per la seva banda, ha defensat la irrupció de la seva formació com a resposta al bloqueig sofert després de la repetició electoral.





"Crec que molta gent pot fer-se una pregunta: 'Si jo voto el mateix, llavors els resultats seran diferents?' Hi ha molta gent cansada i el bloqueig (a Catalunya) és doble. Crec que molta gent que pot dir que cal deixar de jugar a la ruleta. cal una opció de desbloqueig ", ha sostingut el líder de Més País.





En aquest sentit, Errejón ha volgut deixar clar que el seu partit no bloquejarà la formació d'un nou govern i ha insistit que acompanyarà el PSOE per aconseguir un executiu progressista. Això sí, ha advertit que "si l'opció" dels socialistes és "buscar un acord cap a la dreta" no oferiran els seus vots.