Divisió en JxCAT i ERC després de la sentència del procés?

La sentència del procés marcarà un abans i un després en la història d'Espanya i de Catalunya, on l'independentisme de JxCAT i ERC podria anar pel seu compte per posar en relleu cadascuna de les formes de sobiranisme de les dues formacions.









Si bé en els darrers anys s'ha fet una crida a la unitat d'acció, això podria canviar després de conèixer-se el resolució del Tribunal Suprem.





Són poques les veus sobiranistes que reconeixen que hi ha certa divisió en veu alta i amb micròfon, però en cercles més privats si veuen que tenen formes diferents d'actuar i de fer front al Procés ia la polèmica sentència.





A tot això se suma la imminent cita electoral amb comicis generals el 10 de novembre.

Quan el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va ingressar a la presó, mentre que el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCAT) escapava a Brussel·les, van intentar seguir junts com independentistes, amb les diferències coherents de cada un per ser dos partits diferents.





Aquesta unitat que han intentant mantenir podria saltar ara pels aires. L'actual president de la Generalitat, Quim Torra, no ha liderat el procés; mentre que els republicans van sumant adeptes, segons les enquestes.





JxCAT intenta allargar al màxim la convocatòria d'eleccions catalanes, mentre que ERC està disposada a que es donin a curt termini. JxCAT no té estructura definida per als comicis, mentre que ERC ja ho ha dissenyat i manté com a líder a Junqueras.





En JxCAT hi ha divisió d'opinions entre els fidels a Puigdemont i els que volen que el PDeCAT tingui un rumb diferent.





Amb aquests ingredients, després de conèixer-se la sentència, tot indica que es poden donar actes conjunts, però l'estratègia per veure qui lidera el sobiranisme s'empitjorarà.