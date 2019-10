Casado dóna suport a la sentència de l'1-O perquè es van cometre "greus violacions" a la Constitució

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dilluns que el Tribunal Suprem no ha jutjat idees o opinions polítiques sinó "greus violacions a l'ordre públic constitucional". Per això, ha recalcat que és "moment de complir i fer complir la sentència" del procés i ha afegit que qualsevol crida a la desobediència o la insurrecció ha de ser respost de manera "contundent" pel Govern en funcions de Pedro Sánchez.





Així ho ha exigit Casado en una compareixença sense preguntes en el Congrés dels Diputats, en la qual ha estat acompanyat pel secretari general del partit, Teodoro García Egea, i la portaveu del Grup Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.





A l'espera que aquesta tarda conversin per telèfon Pedro Sánchez i Pablo Casado -encara no hi ha hagut cap contacte-, fonts de la direcció nacional del PP sostenen que el Govern ha de posar a la Fiscalia "en guàrdia" davant qualsevol concessió del tercer grau als condemnats o la possibilitat que se'ls concedeixin beneficis penitenciaris.





Això sí, encara que la Fiscalia té possibilitat de recórrer davant el jutge de Vigilància Penitenciària en cas que hi hagi beneficis penitenciaris o un possible tercer grau als presos condemnats, el recurs en si mateix no paralitza la seva concessió fins que no hi hagi nova resolució judicial.





SENSE INDULTS





Abans, a primera hora del matí, ha expressat el seu respecte a la sentència del 'Procés' i ha exigit al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que es comprometi a no indultar els condemnats per sedició i malversació, de forma d'es posi al costat del Tribunal Suprem i no busqui un "drecera polític" deixant una porta oberta per a una possible investidura al futur.













Així s'ha pronunciat en una entrevista a Antena 3, després de conèixer que el Tribunal Suprem ha condemnat a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 anys de presó, 11,5 a la expresident del Parlament Carme Forcadelll i 9 a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, entre d'altres.





Casado ha afirmat que el Govern de Sánchez no pot buscar un "drecera polític" per intentar tenir una relació amb aquests partits independentistes que li van donar suport a la moció de censura i als quals "ha de" la seva presidència ". Ha de" comprometre "a que no va a "esmenar la plana" al Tribunal Suprem i que no els va a "indultar".