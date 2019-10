Estrena a Barcelona de 'Messi10', nou espectacle del Cirque du Soleil

El circ és un gran espectacle que es basa en un ampli conjunt de disciplines artístiques. Això vol dir que l'espectre no és infinit i pot haver qui consideri que, a la llarga, l'espectacle resulta poc variat. Com superar aquesta servitud? Des del nostre modest punt de vista, amb la millor eina de totes, que és la qualitat professional dels artistes i, gràcies a ella, amb la sorpresa, la bellesa i fins a la inquietud que provoca el risc d'alguna de les especialitats practicades que fa de cada actuació una cosa nova i sorprenent. Cirque du Soleil enllaça aquests ingredients en uns muntatges gegantins, dotats de tota mena de mitjans, amb el concurs d'uns artistes excepcionals i, d'acord amb la moda imperant, amb una adequada tematització.









Tal ha estat el cas de l'estrena a Barcelona de 'Messi10', el nou espectacle que, com es pot col·legir, assumeix com a eix temàtic l'univers futbolístic. D'aquí que l'esport rei estigui present en tots i cadascun dels nombres, en què sempre apareix una o moltes pilotes, els artistes llueixen vestuari més o menys identificable amb el propi dels jugadors de futbol i el número 10 està en gairebé totes les esquenes. Teníem curiositat per constatar fins a quin punt la vinculació del jugador argentí suposava un lligam plena amb l'equip al qual pertany ara mateix, però els organitzadors de l'espectacle han obrat molt astutament perquè el xou recorrerà moltes ciutats i haurà de satisfer a aficionats de molt diferents equips de futbol. Per això Messi apareix sempre com una icona en si mateix, al marge de la samarreta concreta que pugui vestir i d'aquesta manera, les banderoles que apareixen en escena són sempre inespecífiques, quan una de les grades del circ es cobreix amb una gegantesca samarreta, aquesta no porta colors identificables amb cap equip i fins i tot la reiterada aparició imatge en vídeo es circumscriu gairebé sempre al seu propi rostre, sense més.





Dit tot això, què ofereix l'espectacle circense pròpiament dit? Doncs bé, un ventall d'actuacions molt complet que dura gairebé dues hores i en el qual intervenen gairebé mig centenar d'artistes procedents d'Alemanya, Argentina, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, Xina, Espanya, Estats Units, Etiòpia, França , Kazakhstan, Regne Unit, Rússia, Suïssa, Taiwan i Ucraïna. Hi ha números circenses clàssics, com saltadors de trampolí, trapezistes, corda fluixa, volatineros, acròbates i fins i tot un sensacional contorsionista, a més d'algunes noves disciplines. Tot això es desenvolupa en un hàbitat monumental que, en aquesta ocasió, ha prescindit de la tradicional carpa o Chapitô en favor d'una estructura metàl·lica mòbil rectangular de 65 metres de llarg per 60 d'ample i disset metres d'altura que tracta de recordar un estadi de futbol, amb els seus corresponents localitats -una mica més de 3.000- en els dos costats més allargats.





Una coda final sobre aquest i, en general, tots els espectacles del Cirque du Soleil i és l'anonimat al qual se sotmet als artistes. L'excepcional categoria de cada un d'ells -molts dels quals es juguen la integritat física en cada actuació- bé mereix que se'ls conegui pel seu nom artístic, però, a diferència del que passa en la majoria de circs del món, això no és així en el canadenc. Si Pinito de l'Or o Charlie Rivel -per citar dos lluminàries espanyoles de la carpa, ja desaparegudes- haguessin treballat per a Guy Laliberté o Jonathan Tetrault, fundador i director respectivament del Cirque du Soleil, haguessin estat absolutament desconeguts. Afortunadament per a ells, no va ser així.